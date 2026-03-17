Crveni tepih prestižne ceremonije dodele Oskara svake godine donosi glamur i elegantne modne kombinacije, ali ponekad se pojavi i neko ko potpuno razbije očekivanja publike. Upravo to se dogodilo kada se pojavio britanski glumac Džek O'Konel, koji je sve iznenadio – neobičnim, špicastim zubima.

Neobičan detalj koji je svima zapao za oko

Dok su zvezde birale luksuzne smokinge i klasične modne kombinacije, Džek O’Konel odlučio je da na crveni tepih donese i jedan pomalo jeziv detalj. Glumacse pojavio sa oštrim, špicastim zubima koji podsećaju na vampirski osmeh, što je odmah izazvalo brojne reakcije među fotografima i na društvenim mrežama.

Džek O'Konel Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mnogi su se u prvi mah zapitali da li je reč o šali ili modnom eksperimentu, jer takav detalj retko viđamo na glamuroznim događajima poput Oskara. Ipak, iza ovog neobičnog poteza krije se zanimljivo objašnjenje. Naime, glumac je trenutno u centru pažnje zbog filma Sinners, koji je ove godine među favoritima u nekoliko kategorija.

Upravo zbog svoje uloge u ovom filmu, O’Konel je odlučio da na crvenom tepihu zadrži špicaste, pomalo zastrašujuće zube koji su deo njegovog lika. Na taj način glumac je, na pomalo duhovit način, promovisao film i lik koji tumači.

Džek O'Konel Foto: Julian Hamilton / Getty images / Profimedia

Marketing ili provokacija?

Njegov potez izazvao je podeljene reakcije. Dok jedni smatraju da je reč o zabavnom i kreativnom načinu promocije filma, drugi misle da takav detalj ipak ne pripada crvenom tepihu najvažnije filmske ceremonije.

Bilo kako bilo, Džek O’Konel uspeo je da privuče ogromnu pažnju i da se o njegovom pojavljivanju priča jednako koliko i o modnim kombinacijama zvezda te večeri. A kada je u pitanju Holivud, ponekad je upravo to i cilj.

