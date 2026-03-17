Glumac Robert Dauni Džunior poklonio je tanga gaće koje je Čening Tejtum nosio u filmu "Magični Majk" kolegi Krisu Evansu i izazvao salve smeha u Dolbi teatru. Zanimljiva situacija dogodila se na 98. dodeli Oskara prilikom proglašenja pobednika u kategoriji najbolji originalni scenario.

Robert Dauni Džunior, Kris Evans
Robert Dauni Džunior i Kris Evans Foto: Trae Patton / The Academy / Avalon / Profimedia

Pre nego što će pročitati ime dobitnika Rober Dauni Džunior iz džepa sakoa izvadio je šljokičave tanga gaće i dao ih kolegi Krisu Evansu uz reči da su to gaćice Čeninga Tejtuma. Glumac se odmah javio iz publike.

Čening Tejtum
Čening Tejtum Foto: A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / Profimedia

- Hej, to mi treba za posao - doviknuo je Čening i nasmejao sve.

Šala Roberta Dauni Džuniora izazvala je salve smeha u publici, ali su se glumci ubrzo uozbiljili i nastavili sa nominacijama. Oskara za najbolji originalni scenario dobio je Rajan Kugler za film "Grešnici".

