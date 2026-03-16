Dok su sve oči bile uprte u nominovane i nagrade, na scenu su, kao grom iz vedra neba, stupile globalna urednica Vogue-a, Ana Vintur, i oskarovka En Hetavej, u trenutku koji je spajao modu, emociju i suptilni humor.

Naime, kada je došlo vreme za dodelu prestižnih nagrada za najbolji dizajn kostima i najbolju frizuru i šminku, Vintur i Hetavej su zajedno uručile nagrade dizajnerki kostima za Frankenstein, Kejt Houli, i timovima za frizuru i šminku - Majku Hilu, Klioni Fjuri, Džordanu Samijelu i Megan Meni.

En Hatavej i Ana Vintur

„Ana, samo me zanima, šta misliš o mojoj haljini večeras?“ - upitala je En, vidno nervozna. Odgovor Anе Vintur bio je jednostavan, ali brutalan: „A nominovani za najbolji dizajn kostima su…“ Ova kratka, ali genijalna razmena, uz pratnju uvodne muzike dok su zauzimale pozornicu, bila je očigledna i razigrana referenca na Eninu ulogu preopterećene modnom asistentkinje u filmu Đavo nosi Pradu iz 2006. godine, a fanovi mogu da očekuju i nastavak u predstojećem filmu Đavo nosi Pradu 2. Vintur je potom, kao mali detalj za najupornije, dodala: „Hvala ti, Emili“ upućeno Hetavej, potvrđujući da je ovaj suptilni omaž zaista bio tu.

Što se tiče samog modnog izdanja, Ana Vintur je zablistala u Dior haljini, dok je En Hetavej odabrala Valentino haljinu, u dirljivom omažu nedavno preminulom dizajneru. Ono što je dodatno obogatilo trenutak bila je pažnja En prema detaljima – haljina je ispoštovala cvetni dezen koji Ana toliko voli, čime je neočekivani susret pretvoren u mali modni dijalog između dve ikone, koji je publiku i modne stručnjake ostavio bez daha.

En Hetavej je imala izuzetno blizak odnos sa Valentinom. Prisustvovala je njegovoj sahrani u Rimu u januaru, a ubrzo nakon njegove smrti podelila je emotivne reči na Instagramu:

„… Bio je… moj dragi i cenjeni prijatelj koji me je obrazovao, podizao, slao mi cveće svake godine za rođendan, terao me da se smejem, bio moj partner za ples i karaoke u toliko radosnih noći, i učinio moj svet mnogo svetlijim, veličanstvenijim i lepšim nego što sam ikada mogla da razumem.“

Ovaj trenutak na Oskarima 2026. nije bio samo još jedan glamurozni crveni tepih; bio je to spoj mode, poštovanja prema legendi, pažnje prema detaljima i topline koja nadmašuje sve ostalo. En i Ana pokazale su kako moda može da bude više od odeće – ona može da prenese emocije, priče i lične veze, ostavljajući publiku širom sveta inspirisanom i zadivljenom.

U svetu u kojem crveni tepih često služi samo za pokazivanje bogatstva i stila, ovaj trenutak bio je podsetnik da moda može da bude i umetnost, i ljubav, i poštovanje prema ljudima koji su je oblikovali.

