Slušaj vest

Dodela Oskara jedan je od najgledanijih televizijskih događaja godine pa je s vremenom postalo uobičajeno da slavne osobe tu pažnju koriste kako bi poslale političke poruke. Dok su se ranijih godina nosili bedževi u znak podrške pokretima poput #MeToo i Time's Up, gledaoci su na ovogodišnjoj ceremoniji mogli da primete crvene bedževe s motivom bele golubice koje su nosile brojne zvezde.

To je zvanični bedž organizacije Artists4Ceasefire, grupe koju čini više od 500 glumaca i umetnika koji su potpisali izjavu kojom pozivaju na trajni prekid vatre u Palestini dok, kako navode, traje genocid koji sprovodi Izrael.

Foto: Avalon.red / Avalon / Profimedia

Ko stoji iza inicijative Artists4Ceasefire

Artists4Ceasefire je inicijativa umetnika iz sveta muzike i filma koja poziva na trajni prekid vatre između Izraela i Palestine, oslobađanje svih talaca i hitnu dostavu humanitarne pomoći civilima.

Inicijativi su se pridružila neka od najvećih imena iz sveta filma, poput Bena Afleka, Pedra Paskala, Florens Pju, Dženifer Lopez, Endrua Garfilda i Bredlija Kupera. Potpisali su je i neki od najpoznatijih svetskih muzičara, među njima Bili Ajliš, Zejn Malik, Arijana Grande i Dua Lipa.

Priča iza nominovanog filma

Tim koji stoji iza filma "Glas Hind Radžab", nominovanog za Oskara, na crvenom tepihu je objasnio značenje bedža i pritom se osvrnuo na tragičnu priču kojom se film bavi. Film donosi priču o šestogodišnjoj Hind Radžab, devojčici koja je ostala zarobljena u automobilu u Gazi nakon napada izraelskog tenka. Preminula je zajedno sa šest članova svoje porodice i dvojicom bolničara koji su pokušali spasu.

"Ovaj bedž, koji je dizajnirao umetnik Šepard Feri, simbol je pokreta Artists4Ceasefire kojim tražimo trajan prekid vatre", izjavila je za Deadline glumica Sadža Kilani. "Trenutno nema primirja, bombardovanje se nastavlja i danas, a razaranja i raseljavanja nastavljaju se na više mesta - u Palestini, Libanu, Iranu i Venecueli."

Glumcu zabranjen dolazak na ceremoniju

Njen kolega iz filma Amer Hlehel dodao je da je osećaj na dodeli Oskara gorko-sladak jer ekipa nije na okupu. "Želim da dodam da smo uzbuđeni što smo ovde, ali osećaj je gorko-sladak jer nam nedostaje neko jako važan. Nedostaje nam i četvrti član naše ekipe, glavni glumac. Zabranjen mu je ulazak u SAD i ne može da bude s nama na dodeli Oskara", rekao je Hlehel.

Glumac Motaz Malhes je na društvenim mrežama potvrdio da ne može da uđe u SAD zbog palestinskog državljanstva i američke zabrane ulaska. U objavi na Instagramu poručio je: "Pasoš možete da blokirate. Glas ne možete."

Video: Kako se Dženifer Aniston priprema za crveni tepih