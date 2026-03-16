Crveni tepih, glamur, blicevi fotoreportera i suze radosnice na bini jesu ono što očekujemo svake godine. Međutim, istorija nas uči da u svetu slavnih postoje i oni umetnici kojima ova nagrada ne znači apsolutno ništa, pa su iz najrazličitijih razloga odlučili da je odbiju ili da se jednostavno ne pojave na svečanoj dodeli Oskara.

Prvi čovek koji se usudio da odbije Oskar bio je scenarista Dadli Nikols davne 1935. godine. On je bojkotovao ceremoniju zbog štrajka sindikata pisaca i spora sa Akademijom, ali je zanimljivo da je svoju nagradu ipak prihvatio tri godine kasnije.

Znatno oštriji bio je čuveni glumac Džordž Si Skot, koji je 1971. godine odbio nagradu za najbolju mušku ulogu u ostvarenju Paton. U svom pismu upućenom Akademiji, on je dodelu nazvao dvosatnom paradom mesa motivisanom isključivo ekonomskim razlozima i istakao da glumci nikada ne bi smeli da se takmiče jedni protiv drugih.

Samo dve godine kasnije, legendarni Marlon Brando napravio je skandal o kojem se i danas priča. On je odbio priznanje za ulogu Vita Korleonea u Kumu, a umesto njega na binu je izašla indijanska aktivistkinja Sašin Litlfeder.

Ona je pred šokiranim auditorijumom pročitala njegov govor u kojem se osuđuje loš tretman američkih starosedelaca u filmskoj industriji i skreće pažnja na dešavanja u Vunded Niju, nakon čega je bila izviždana od strane dela publike.

Razočarani velikani i neobični izgovori

Kada je u pitanju apsolutna rekorderka sa čak četiri osvojena Oskara za najbolju glavnu ulogu, Ketrin Hepbern se nikada nije udostojila da dođe i preuzme svoje nagrade, a na ceremoniji se pojavila samo jednom, 1974. godine, kako bi uručila počasno priznanje.

Sa druge strane, proslavljeni Vudi Alenima vrlo specifičan izgovor za svoj izostanak. Slavni reditelj redovno propušta ceremonije pod izgovorom da ponedeljkom uveče ima zakazanu svirku sa svojim bendom u kojem svira klarinet, ali i zbog svog čvrstog uverenja da je sam koncept nagrađivanja potpuno besmislen. On se na dodeli pojavio samo jednom, i to 2002. godine, kako bi odao počast Njujorku nakon terorističkih napada.

Ništa manje zanimljiv nije ni Pol Njuman, koji je nakon šest neuspešnih nominacija konačno pobedio za film Boja novca, ali je odbio da dođe. Svoju situaciju je slikovito opisao objasnivši da je to kao kada osamdeset godina jurite prelepu ženu, a kada ona konačno pristane, vi ste jednostavno previše umorni.

Tu je i Majkl Kejn koji je propustio preuzimanje svog prvog Oskara za ostvarenje Hana i njene sestre jer je bio zauzet snimanjem filma Ajkula 4, dok je Elizabet Tejlor preskočila dodelu jer se njen suprug Ričard Barton plašio da će i po ko zna koji put izgubiti, pa ju je nagovorio da ostanu kod kuće.

U sličnom maniru, čuveni reper Eminem je navodno prespavao dodelu jer je bio apsolutno ubeđen da njegove šanse za pobedu ne postoje.

Politički stavovi, strah od zakona i moderni bojkoti

Neki razlozi za nedolazak su znatno ozbiljnije prirode. Kontroverzni Roman Polanski nije mogao da preuzme nagradu za ostvarenje Pijanista 2003. godine jer bi istog trenutka bio uhapšen. On je decenijama begunac od američkog pravosuđa zbog optužbi za seksualni odnos sa maloletnicom, pa je nagradu u njegovo ime preuzeo Harison Ford.

Sa druge strane, misteriozni ulični umetnik Banksi odbio je da prisustvuje ceremoniji jer mu organizatori nisu dozvolili da se pojavi pod maskom i tako sačuva svoj anonimni identitet. Slavni francuski reditelj Žan-Lik Godar nije želeo da dođe po svog počasnog Oskara jer generalno prezire Holivud, a uz to striktno odbija da putuje avionom pošto je na letovima strogo zabranjeno pušenje.

Bojkotima su se poslednjih godina pridružile i zvezde poput Vila Smita, koji se 2016. godine nije pojavio u znak protesta zbog nedostatka rasne raznolikosti među nominovanim glumcima.

Iste godine oštro je reagovala i pevačica Anoni, prva transrodna osoba nominovana za ovu nagradu, koja je odbila da prisustvuje ceremoniji jer su je organizatori duboko ponizili odlukom da je ne pozovu da nastupi uživo u programu, tretirajući je potpuno drugačije od ostalih muzičara.

