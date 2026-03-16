Ovaj koncert smatra se istorijskim susretom sa živim legendama koje su pre više od pola veka u Birmingemu bukvalno izmislile zvuk, izgled i energiju modernog metala. Upravo su oni na veliku scenu uveli kultnu estetiku kože i nitni, kreirajući vizuelni identitet koji je postao univerzalni simbol rock kulture, a njihov neizbrisiv trag krunisan je 2022. godine trijumfalnim ulaskom u Rock and Roll Hall of Fame.

Osnovani 1969. godine, Judas Priest su prešli put od birmingemskih čeličana do samog vrha svetskih top lista, prodavši više od 50 miliona albuma širom planete. Njihova diskografija je bukvar žanra: od revolucionarnog „British Steel“ (1980), preko višestruko platinastog „Screaming for Vengeance“ (1982), albuma „Firepower“ (2018), koji je postao jedno od najuspešnijih izdanja njihove karijere dospevši u top 5 u čak 17 zemalja i ostvarivši najviši plasman benda na američkoj listi, pa sve do aktuelnog remek-dela „Invincible Shield“ (2024), koji je pokorio svetske top liste. Dobitnici su prestižne Grammy nagrade za najbolju metal izvedbu za numeru Dissident Aggressor, a njihovi nastupi na kultnim festivalima poput „Live Aid“, „US Festival“ i „Monsters of Rock“ u Doningtonu definisali su standarde stadionskih performansa koje danas prate milioni.