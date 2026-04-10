Australijska pevačica i glumica Holi Valens (42), koja ima srpsko poreklo, godinama je živela život iz snova nakon što se udala za britanskog milijardera Nika Kendija (52).

Holi je svetsku slavu stekla početkom 2000-ih hit pesmom „Kiss Kiss“, ali i ulogom u popularnoj australijskoj seriji „Nejbors“. Iako je rođena u Australiji, njena porodica potiče iz Srbije, pa mnogi ne znaju da je Srpkinja. Nakon uspešne muzičke i glumačke karijere, povukla se iz šou-biznisa i posvetila porodičnom životu sa suprugom, jednim od najbogatijih investitora u nekretnine u Velikoj Britaniji.

Holi i Nik Foto: Beretta/Sims / Shutterstock Editorial / Profimedia

Luksuzni život sa milijarderom

Nik Kendi je bogatstvo stekao u poslovima sa luksuznim nekretninama, koje je razvijao zajedno sa bratom Kristijanom. Njihova kompanija stajala je iza nekih od najskupljih projekata u Londonu, uključujući čuveni kompleks „One Hyde Park“.

Procene govore da je njegovo bogatstvo dostiglo oko dve milijarde dolara. Holi i Nik upoznali su se 2009. godine, verili se dve godine kasnije, a 2012. su se venčali na raskošnoj ceremoniji u Kaliforniji kojoj je prisustvovalo oko 300 zvanica. Tokom braka dobili su dve ćerke, a često su viđani na glamuroznim događajima i u društvu političara i poslovne elite.

Neočekivan kraj posle 13 godina

Iako su godinama važili za jedan od najpoznatijih glamuroznih parova u britanskom visokom društvu, 2025. godine pojavile su se informacije da su Holi Valens i Nik Kendi odlučili da se razvedu nakon 13 godina braka.

Izvori bliski paru navode da je iza njih bio težak period, ali da oboje žele da zadrže privatan život van očiju javnosti i posvete se porodici i zajedničkom roditeljstvu. U kratkom saopštenju za medije naveli su da je reč o privatnoj stvari o kojoj neće davati dodatne komentare.

Od pop zvezde do života među milijarderima

Holi Valens je karijeru započela kao glumica u seriji „Nejbors“, gde je igrala lik Felisiti „Flik“ Skali. Muzičku slavu stekla je 2002. godine kada je pesma „Kiss Kiss“ osvojila vrh britanske top-liste.

Poslednjih godina mnogo se više pojavljivala u političkim i društvenim krugovima zajedno sa suprugom nego u svetu muzike i filma. Ipak, posle više od decenije braka, izgleda da je jednoj od najpoznatijih glamuroznih ljubavnih priča u britanskom visokom društvu došao kraj.

