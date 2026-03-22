Kristi Brinkli, legendarni američki supermodel, poznata kao „devojka sa naslovnica“, otkrila je sve o svom nesrećnom privatnom životu u autobiografskoj knjizi "Uptown Girl". Bila je simbol lepote, luksuza i uspeha, ali njen život iza kamera bio je pun bola, zlostavljanja i prevara. Poznata manekenka se udavala čak četiri puta, a svaki brak doneo joj je novu traumu.

Brak s Bilijem Džoelom

Kristi je najpoznatija po braku s američkim muzičarem Bilijem Džoelom, koji je trajao od 1985. do 1994. godine. Upravo po njegovom hitu iz 1983. “Uptown Girl” nazvala je i svoju knjigu. Njihov brak, iako isprva bajkovit, uništio je Bilijev alkoholizam. „Da nije bilo alkohola, verujem da bismo bili srodne duše“, priznala je Kristi. „Ali on bi nestajao danima, čak i s proslave rođendana naše ćerke. Živela sam u stalnom strahu.“

Kristi Brinkli Foto: Profimedia

U jednom incidentu, Bili je u pijanom stanju bacio ležaljku kroz staklena vrata, a nakon što je optužio svoj bend da su pojeli testeninu koju je sam pojeo, Kristi je odlučila da ga ostavi.

“Alkohol je bio njegova ljubavnica”

„Čitala sam sve knjige o samopomoći, išli smo na terapije, ali alkohol je bio jači od nas oboje. Počela sam da osećam da više voli piće nego mene“, priznala je manekenka. Džoel je kasnije više puta odlazio na rehabilitaciju, a Kristi je, uprkos svemu, rekla da će ga „uvek voleti“. Njihova ćerka, pevačica Aleksa Rej, ostala je simbol njihove nekadašnje ljubavi.

Preživela pad helikoptera

Kristin život obeležili su i dramični događaji. Godine 1994. preživela je pad helikoptera tokom heli-skijanja na Aljasci, zajedno s ćerkom i prijateljima. Helikopter je pao s visine od 90 metara, a Brinkli je čudom preživela.

Kristi Brinkli Foto: Profimedia

Nakon razvoda od Džoela, udala se za investitora Rika Taubmana, ali je taj brak trajao samo sedam meseci. „Tražio mi je 75.000 dolara čim smo se verili, a na kraju sam mu ‘pozajmila’ dva miliona koje nikada nisam videla“, ispričala je.

“Krava muzara” i poslednji brak

Nakon tri neuspešna braka, Kristi je pokušala da pronađe sreću sa arhitektom Piterom Kukom, s kojim ima ćerku Sejlor. Ali i taj brak završio se skandalom. Saznala je da ju je varao sa 18-godišnjom devojkom.

„Moj advokat mi je rekao: ‘Imaš baš loš ukus za muževe.’ A Piter me je zvao ‘krava muzara’. To je bilo emocionalno mučenje u najgorem obliku“, priznala je manekenka. Sledila je višegodišnja borba za starateljstvo i težak razvod, ali Kristi danas kaže da je iz svega izašla jača i zahvalna što ima divnu decu.

Lepota i snaga posle svega

Danas, sa 71 godinom, Kristi Brinkli i dalje izgleda neverovatno. I dalje se bavi modelingom, vodi sopstvenu modnu liniju TWRHLL, proizvodi vino „Bellissima“, i često govori o samopouzdanju, ženskoj snazi i prevazilaženju trauma. „Ne mislim da je loše voleti nekoga ko te je povredio, loše je ako ne naučiš ništa iz toga“, zaključila je Brinkli.

