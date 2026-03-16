Slušaj vest

Kim Kardašijan je svom desetogodišnjem sinu Sejntu Vestu kupila skupocenu Pokemon kartu, za koju je izdvojila 1.300 dolara (1.140 evra). Rijaliti zvezda i njen sin posetili su sajam kolekcionarskih karata, gde su razgledali i izuzetno redak primerak čija cena dostiže 100.000 dolara.

Platili gotovinom

Kim (45) i Sejnt posetili su događaj pod nazivom Šoukejs kard šou (Showcase Card Show) te su se zaustavili kod štanda prodavca @Pokehups (@Pokehoops). U videu koji je prodavac objavio na društvenim mrežama vidi se kako razgledaju karticu vrednu 100.000 dolara. Na kraju je Kim sinu kupila karticu „BGS 10 Hiden fejts šajni Čarizard“ (BGS 10 Hidden Fates Shiny Charizard) za 1.300 dolara, a dečak je prodavcu sam predao gotovinu. Pre odlaska Kim mu se zahvalila.

U nabavci karata s poznatim di-džejem

Čini se da je Sejnt veliki zaljubljenik u Pokemone i strastveni kolekcionar karata. Ove nedelje, Kim i Sejnt su u Las Vegasu kupovali karte i sa poznatim di-džejem i muzičkim producentom Stivom Aokijem. Aoki je na Instagramu podelio snimak na kojem zajedno otvaraju paketiće sa kartama.

"Skupiti sve!" napisao je Aoki uz objavu, koristeći poznati slogan iz Pokemona.

