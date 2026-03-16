Zvezda filma „Povratak u budućnost“, Met Klark, preminuo je usled komplikacija nakon operacije leđa. Glumac je izdahnuo u nedelju ujutru u svom domu u Ostinu, u državi Teksas. Porodica televizijske zvezde saopštila je da je "umro onako kako je i živeo, pod sopstvenim uslovima", prenosi portal Ti-Em-Zi (TMZ), koji je prvi objavio vest.

Met je bio podvrgnut operaciji nakon što je nekoliko meseci ranije polomio leđa, izjavila je njegova ćerka Ejmi Klark za The Hollywood Reporter.

Karijera obeležena vesternima i kultnim ulogama

Iskusni glumac, koji je najpoznatiji po ulozi barmena u filmu „Povratak u budućnost 3“, seriji „Grejs pod paljbom“ i brojnim vesternima, imao je 89 godina. Tokom karijere duge nekoliko decenija, glumio je uz najveće holivudske zvezde, kao što su Klint Istvud u filmu „Odmetnik Džosi Vejlz“ i Džon Vejn u ostvarenju „Kauboji“.

Met Klark preminuo je u 90. godini

Takođe se pojavio u vesternu sa Polom Njumenom – „Život i vreme sudije Roja Bina“ , kao i uz Roberta Redforda u filmovima „Džeremaja Džonson“ i „Brubejker“.

"Jednostavno sam ih obožavao! Baš kao što ste oduvek želeli kao dete, obučete kožne pantalone, čizme i zakačite mamuze koje zveče dok hodate," rekao je Met u intervjuu iz 1991. godine govoreći o radu na vesternima.

Rad ispred i iza kamere

Pored toga, Met je glumio u filmu „Avanture Bukaru Banzaia kroz osmu dimenziju“, kao i u televizijskim klasicima poput serija „Bonanca“, „Kung fu“ i „Dinastija“. Met je stao i iza kamere kako bi režirao igrani film „Da“ iz 1988. godine, u kojem su glavne uloge tumačili Bernard Hjuz, Martin Šin i Vilijam Hiki.

