Voditelji sinoćne dodele Oskara Konan O'Brajan i Kumail Nandžijani našli su se na meti izuzetno oštrih kritika nakon opaski koje su izgovorili na sceni Dolbi teatra u Los Anđelesu. Javnost im poručuje da su pogazili svaku meru i da su komentari bili krajnje neprimereni.

Provokacije na konto Epstina

Konan O'Brajan vodio je drugu godinu zaredom Oskar. Kako komentarišu na X mreži, možda zbog sinoćne ceremonije dobije i tužbu. Napomenuo je prvo da ove godine prvi put od 2012. nijedan Britanac nije nominovan za najboljeg glumca i najbolju glumicu. Međutim, naizgled naivina provera činjenica okrenula se na gore.

"Britanski potparol je rekao: 'Da. Pa, barem hapsimo naše pedofile'. Dakle, to vam ide od ruke".

Mnogi su u njegovoj opasci videli aluziju na imena koja se pominju u dosijeima Džefrija Epstina, osuđenog pedofila, a izbegli su zakon odnosno kaznu zbog privilegija ili poznanstva sa predatorom.

Podsećanja radi, bivši britanski princ Endru uhapšen je ranije zbog povezanosti sa Džefrijem Epstajnom, pušten je iz pritvora, a istraga je u toku. "Očekuje se da će voditelji Oskara uništiti industriju, ali šale poput ove pokazuju koliko je teško uravnotežiti šokantni humor sa osetljivim temama pred svetskomk publikom", "Luda šala", "Konanu O'Brajanu popustile kočnice. Neko bi mogao da ga tuži", pišu na X mreži, prenosi skynews.com. au.

Drugi voditelj još više zgranuo

Kumail Nandžijani je izazvao još veći šok.

"Prava je umetnsot snimiti kratki film. Mislim da bi mnogi dugometražni filmovi prošli jednako dobro, ako ne i bolje, kao i kratki filmovi. Trebalo bi da uzmemo neke od ovih dugometražnih filmova, preradimo ih u kratke filmove. Uštedite nam vreme".

Rekao je zatim da bi film "It's A Wonderful" trebalo preimenovati u "It's A Wonderful Month", a "The King's Speech" u "The King's Tweet", i na kraju "Schindler's List" u "Schindler's Post-It". Komentariše se da je ovakav komentar bio krajnje neumesan i uvredljiv s obzirom na tragičnu i osetljivu tematiku Holokausta koju film Stivena Spilberga iz 1993. godine obrađuje.

Pogledajte video: Skandal na dodeli Oskara 2022