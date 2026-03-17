Slušaj vest

Glumac Šon Penosvojio je u nedelju uveče svog trećeg Oskara, i to za najbolju sporednu mušku ulogu, zahvaljujući roli pukovnika Lokdžoa u filmu „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another) reditelja Pola Tomasa Andersona. Ipak, uprkos velikom priznanju, Pen nije prisustvovao dodeli nagrada.

Umesto na dodeli Oskara, Šon Pen bio u Ukrajini

Dok je u Los Anđelesu trajala najvažnija filmska noć godine, Šon Pen se nalazio u društvu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog. Lider Ukrajine objavio je njihovu zajedničku fotografiju na društvenoj mreži X i tom prilikom se zahvalio glumcu i aktivisti na podršci.

Šon Pen i Volodimir Zelenski zajedno tokom sastanka u Ukrajini nakon dodele Oskara Foto: Handout / AFP / Profimedia

Zelenski je u objavi poručio da zahvaljujući Penu svet zna kako izgleda pravi prijatelj Ukrajine. Naglasio je i da je slavni glumac uz Ukrajinu od prvog dana rata punog obima, kao i da veruje da će tu podršku nastaviti da pruža i ubuduće.

Nagradu u njegovo ime preuzeo Kiran Kalkin

Prošlogodišnji dobitnik Oskara za sporednu mušku ulogu, Kiran Kalkin, uručio je priznanje tokom ceremonije. On je tom prilikom uz dozu humora rekao da Šon Pen nije mogao da bude prisutan te večeri — ili možda nije želeo — pa će zato on preuzeti nagradu u njegovo ime.

Pen i ranije izostajao sa važnih ceremonija

Šon Pen

Šon Pen je i prethodnih meseci bio zapažen po tome što nije dolazio na pojedine velike događaje iz sveta filma. U razgovoru sa Džulijom Roberts u emisiji „Glumci o glumcima“ (Actors on Actors) magazina Variety, prisetio se da je na prethodnoj dodeli Zlatnih globusa zaobišao pravilo o zabrani pušenja i zapalio cigaretu usred ceremonije.

Na Zlatnim globusima 2026. godine izgubio je u trci za najboljeg sporednog glumca od Stelana Skarsgarda za film „Sentimentalna vrednost“ (Sentimental Value). Ipak, kasnije je osvojio nagradu Udruženja glumaca, kao i BAFTA priznanje, ali ni na jednoj od te dve ceremonije nije želeo da se pojavi.

Aktivizam i film za Šona Pena imaju isti smisao



Na prošlogodišnjem Filmskom festivalu „Limijer“, Pen je govorio o svom aktivizmu i dokumentarcu „Supermoć“ (Superpower), koji je režirao zajedno sa Aronom Kaufmanom. Film se bavi njegovim susretima sa Volodimirom Zelenskim i temama vezanim za rat u Ukrajini.

Tom prilikom objasnio je da za njega ne postoji velika razlika između glume, režije, aktivizma ili čak izrade nameštaja. Kako je istakao, u svemu što radi vodi ga ista potreba — da doprinese i ostavi neku vrednost. Dodao je i da nije uvek lako proceniti da li nečije delovanje zaista pomaže ili može dodatno da zakomplikuje situaciju, zbog čega je, kako smatra, važno stalno meriti odnos rizika i koristi.

