Nered u sali Dolbi teatra nakon ceremonije Oskara 2026 sa razbacanim flašama i ambalažom

Fotografija koja navodno prikazuje nered u unutrašnjosti Dolbi teatra nakon završetka ceremonije Oskara 2026 pokrenula je veliku raspravu na društvenim mrežama. Mnogi korisnici interneta kritikovali su ponašanje zvanica na jednom od najglamuroznijih i najpraćenijih događaja u Holivudu.

Fotografija objavljena odmah posle ceremonije

Sporna fotografija pojavila se na društvenoj mreži X, a objavio ju je Met Neglija, glavni urednik portala Next Best Picture, ubrzo po završetku dodele nagrada u nedelju uveče. Uz fotografiju je kratko napisao: „Čišćenje u svim redovima.“

Na slici se, kako se može videti, nalazi više redova sedišta prekrivenih praznim flašicama vode, ambalažom od grickalica, omotima od hrane i drugim otpadom razbacanim po podu i sedištima. Deluje da je fotografija zabeležena nakon što su gosti i poznate ličnosti već napustili salu po završetku događaja.

Više od 6,5 miliona pregleda i lavina komentara

Objava je veoma brzo postala viralna i prikupila više od 6,5 miliona pregleda, a reakcije korisnika društvenih mreža bile su brojne i oštre. Posebno je pažnju privukla činjenica da su mnogi u komentarima ukazivali na nesklad između ovakvog prizora i čestih javnih poruka holivudskih zvezda o održivosti i zaštiti životne sredine.

Za deo publike, upravo je to bio najveći problem — ne samo nered, već i utisak licemerja kada je reč o ekološkoj odgovornosti.

Korisnici mreža oštro reagovali

Mnogi komentatori nisu skrivali razočaranje prizorom iz sale. Jedan korisnik je naveo da možda nije realno očekivati od slavnih, besprekorno doteranih zvanica da sami čiste za sobom, ali da manifestacija poput Oskara sigurno može da obezbedi dodatno osoblje koje bi tokom večeri sakupljalo otpad i odmah čistilo prosuto piće. U istom komentaru postavljeno je i pitanje šta se dogodilo sa pričom o izbegavanju plastike i ekološkoj osvešćenosti poznatih.

Kajli Džener na crvenom tepihu Oskara 2026 u crvenoj glamuroznoj haljini sa dubokim dekolteom Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Drugi su bili još direktniji. Jedan komentar glasio je: „Novac ne znači i kultura.“ Drugi korisnik se našalio rečima: „Jedna flaša za drugom.“ Bilo je i onih koji su imali blaži stav, pa su podsetili da na ovakve događaje ne dolaze „neka druga bića“, već ljudi, a ljudi za sobom često ostavljaju nered gde god da se pojave.

Lična iskustva dodatno pojačala raspravu

Pojedini korisnici su u komentare uključili i sopstvena iskustva. Tako je jedna osoba navela da je tokom studija radila na čišćenju bioskopskih sala posle specijalnih projekcija i da je taj posao umeo da bude veoma naporan, a ponekad i neprijatan.

Upravo zbog toga, kako je objasnila, uvek pokupi svoje smeće posle projekcije i baci ga, iz poštovanja prema zaposlenima, ali i prema narednoj publici. Kako je poručila, niko ne želi da sedi u prljavoj bioskopskoj sali.

Video: Skandal na dodeli Oskara