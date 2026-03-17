Kim Kardašijan u zlatnoj haljini i visokim potpeticama na Vanity Fair Oskar žurki

Slušaj vest

Na tradicionalnoj žurci posle dodele Oskara, koju svake godine organizuje Vaniti fer, pojavila se gotovo cela porodica Kardašijan-Džener. Među gostima su bile Kris Džener, Kajli Džener, kao i Kim Kardašijan, koja je ovog puta privukla veliku pažnju svojim smelim modnim izgovorom.

Iako je na žurci važila za jednu od najupečatljivije obučenih zvezda večeri, mnogi su primetili da se Kim uopšte nije lako kretala, a njen hod je postao tema komentara na društvenim mrežama.

Kim Kardašijan je blistala, ali se mučila dok je hodala

Pogledajte u galeriji kako je starleta izgledala:

1/8 Vidi galeriju Kim Kardašijan u zlatnoj haljini i visokim potpeticama na Vanity Fair Oscar žurki Foto: affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Jeffrey Mayer / MediaPunch / Capital pictures / Profimedia, Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Rijaliti zvezda se pojavila u dugoj zlatnoj haljini koja je istakla njenu figuru i savršeno se uklopila u glamuroznu atmosferu večeri. Međutim, dok je šetala crvenim tepihom, bilo je očigledno da ima problem sa kretanjem.

Mnogi su zaključili da je razlog to što je haljina bila veoma uska, ali i zbog izuzetno visokih potpetica koje je nosila.

Smela modna kombinacija privukla je pažnju

Kim Kardašijan je za ovu priliku izabrala upečatljivu Guči haljinu dugih rukava sa sjajnim efektom, koja je dodatno naglasila njenu siluetu. Stilizovanje je upotpunila veoma visokim cipelama, ukrašenim zlatnom reflektujućom platformom i potpeticom, što je dodatno otežalo hodanje.

Kim Kardašijan u zlatnoj haljini i visokim potpeticama na Vanity Fair Oskar žurci Foto: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Odabrala se za opušteniju verziju sa kosom, dok je šminka bila mnogo jača nego što je publika obično navikla da vidi na njoj. Posebnu pažnju privukla su plava kontaktna sočiva i tamni smoky eye efekat na očima, što je celom izgledu dalo još dramatičniji ton.

Preskočila Formulu 1 zbog Oskar žurke

Zanimljivo je da je Kim ovog puta propustila trku Formule 1 u Kini,gde se takmiči njen novi izabranik Luis Hamilton, i umesto toga odlučila da veče provede sa članovima svoje poznate porodice na jednom od najpoznatijih holivudskih događaja godine.

Netizeni su bili uzbuđeni zbog njenog hoda

Ubrzo nakon njenog pojavljivanja, društvene mreže su bile pune komentara o tome koliko je Kim izgledala neprijatno dok je pokušavala da se kreće u takvoj kombinaciji.

Mnogi korisnici na X mreži su primetili da joj hod deluje ukočeno i neprirodno, dok su drugi komentarisali da, uprkos očiglednoj nelagodnosti, i dalje izgleda veoma efektno. Bilo je i onih koji su dovodili u pitanje zašto bi neko birao odeću i obuću u kojoj jedva može da hoda, dok su neki istakli da je to detalj koji im je bio najuočljiviji čim su videli snimak sa crvenog tepiha

