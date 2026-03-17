Akademija filmskih umetnosti i nauka javno je osudila incident koji se dogodio na dodeli Oskara 15. marta, kada je pripadnik obezbeđenja gurnuo glumicu Tejanu Tejlor dok je pokušavala da se pone na scenu nakon što je njen film "Jedna bitka za drugom" osvojio nagradu za najbolji film. Organizacija koja stoji iza dodele Oskara izrazila je žaljenje zbog neprijatnosti koju je glumica doživela.

Reakcije Akademije i firme za obezbeđenje

"Bili smo izuzetno uznemireni kada smo saznali za iskustvo koje je Tejana Tejlor doživela na kraju sinoćnje ceremonije Oskara", poručila je Akademija u izjavi za Variety. "S Tejanom smo sarađivali poslednjih nekoliko meseci tokom sezone nagrada i pokazala se izvanrednom, susretljivom, ljubaznom i u potpunosti posvećenom saradnicom."

U nastavku izjave Akademija je preuzela odgovornost. "Iako se incident dogodio sa spoljnom agencijom za obezbeđenje SIS, iskustvo svakog gosta naša je odgovornost. Jasno smo im dali do znanja da je ovakvo ponašanje neprihvatljivo", naveli su. "Želimo da se zahvalimo Tejani što je pokazala izuzetno dostojanstvo i preduzimamo odgovarajuće mere kako bismo bili sigurni da se ovo više ne ponovi."

Oglasila se i agencija za obezbeđenje Security Industry Specialists, Inc. (SIS), potvrdivši da je došlo do "kratke interakcije između gospođe Tejlor i člana našeg tima obezbeđenja".

"Naše osoblje radilo je na upravljanju gužvom i obezbeđivanju sigurnosti svih gostiju. Tokom te interakcije došlo je do slučajnog kontakta i žalimo što je situacija eskalirala. To nije profesionalni standard koji očekujemo od našeg tima i rešili smo stvar interno kako bismo osigurali da se ovakve situacije više ne ponove", stoji u njihovoj izjavi.

Snimak incidenta i izjava glumice

Iako se sukob nije video u televizijskom prenosu, društvenim mrežama se proširio snimak iz dvorane Dolbi teatra na kojoj se vidi kako se Tejlor suprotstavlja članu obezbeđenja. "Vi ste muškarac koji stavlja ruke na ženu. Jako ste nepristojni", rekla mu je.

Uprkos incidentu, 35-godišnja glumica, koja je bila nominovana za najbolju sporednu glumicu, ali je nagradu osvojila Ejmi Medigan za film "Weapons", nije dozvolila da joj to pokvari veče. "Sve je u redu", rekla je nedugo nakon događaja za TMZ. "Svi se dobro zabavljaju, a obezbeđenje je samo malo preteralo. Uvek se nađe jedan takav, ali ja sam dobro. Srećna sam."

Kasnije je na društvenoj mreži X zahvalila Akademiji na reakciji. "Iskreno cenim vašu bezrezervnu ljubav i podršku", napisala je.

Video: Skandal na dodeli Oskara - Vil Smit zavalio šamarčinu Krisu Roku