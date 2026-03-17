Glumci Hadson Vilijams i Konor Stori, zvezde popularne serije "Žestoko rivalstvo", već neko vreme privlače ogromnu pažnju javnosti. Publika ih je navikla da vidi u veoma bliskim scenama u hit seriji, ali i u brojnim intervjuima, fotografisanjima i javnim pojavljivanjima koja su usledila nakon viralnog uspeha projekta.

Ipak, ove godine fanovi su dobili nešto novo - dvojica glumaca su po prvi put zajedno prisustvovala čuvenoj Vanity Fair žurci, jednom od najekskluzivnijih događaja nakon dodele Oskara.

Nakon ceremonije Oskara 2026, najveće zvezde večeri, dobitnici nagrada i najpoznatija imena filmske industrije okupili su se sa prijateljima i saradnicima na tradicionalnoj Vanity Fair žurci.

Ove godine događaj je održan u Muzeju umetnosti okruga Los Anđeles, koji je postao novo mesto održavanja legendarnog after-partija. Među brojnim poznatim gostima našli su se i Hadson Vilijams i Konor Stori, koji su svojim dolaskom privukli veliku pažnju fotografa i medija.

Konor i Hadson Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Stil inspirisan starim Holivudom

Za ovu posebnu priliku, glumci su se odlučili za sofisticirane modne kombinacije.

Hadson Vilijams nosio je elegantno Balensijaga odelo, isto ono u kojem se ranije pojavio i na samoj ceremoniji Oskara. Minimalistički kroj i moderni detalji doprineli su njegovom upečatljivom, ali svedenom izgledu.

Konor Stori Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

S druge strane, Konor Stori za svoj debi na Vanity Fair žurci odabrao je komade iz kolekcije brenda Sen Loran, a ovo provokativno izdanje osmislio je i u delo sproveo poznati modni stilista Džejms Jardli.

Jardli je ranije u razgovoru za Vanity Fair otkrio da Storijev stil gradi sa idejom da naglasi njegovu energiju klasične holivudske zvezde.

"Cilj nije da izgleda kao da nosi kostim, jer to nikada nije poenta. Radi se o suptilnoj referenci na vodeće glumce iz istorije Holivuda - eleganciji, harizmi i samopouzdanju", otkrio je.

Hadson Vilijams Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Zvezde u usponu

Vilijams i Stori poslednjih meseci sve češće se pojavljuju zajedno u javnosti, zahvaljujući ogromnoj popularnosti serije "Žestoko rivalstvo". Njihovi zajednički intervjui, fotografije i javni nastupi redovno izazivaju interesovanje publike i medija.

Dva čuvena "hokejaša", koja su u seriji doslovno pokazala sve, pa čak i minimalno cenzurisane scene intimnog odnosa, preko noći su postala senzacija u celom svetu, pa je njihovo pojavljivanje na crvenim tepisima s razglogom najočekivanije i najkomentarisanije - bar u ovom momentu.

