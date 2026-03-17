Konan O'Brajanvodio je drugu godinu zaredom Oskar. Kako komentarišu na X mreži, možda zbog sinoćne ceremonije dobije i tužbu. Napomenuo je prvo da ove godine prvi put od 2012. nijedan Britanac nije nominovan za najboljeg glumca i najbolju glumicu.

Međutim, naizgled naivina provera činjenica okrenula se na gore. "Britanski portparol je rekao: 'Da. Pa, barem hapsimo naše pedofile'. Dakle, to vam ide od ruke".

Foto: Trae Patton / Zuma Press / Profimedia

Mnogi su u njegovoj opasci videli aluziju na imena koja se pominju u dosijeima Džefrija Epstina, osuđenog pedofila, a izbegli su zakon odnosno kaznu zbog privilegija ili poznanstva sa predatorom.

Podsećanja radi, bivši britanski princ Endru uhapšen je ranije zbog povezanosti sa Džefrijem Epstajnom, pušten je iz pritvora, a istraga je u toku. "Očekuje se da će voditelji Oskara uništiti industriju, ali šale poput ove pokazuju koliko je teško uravnotežiti šokantni humor sa osetljivim temama pred svetskom publikom", "Luda šala", "Konanu O'Brajanu popustile kočnice. Neko bi mogao da ga tuži", pišu na X mreži, prenosi skynews.com. au.

Foto: Printscreen/ X

Kumail Nandžijani je izazvao još veći šok. "Prava je umetnsot snimiti kratki film. Mislim da bi mnogi dugometražni filmovi prošli jednako dobro, ako ne i bolje, kao i kratki filmovi. Trebalo bi da uzmemo neke od ovih dugometražnih filmova, preradimo ih u kratke filmove. Uštedite nam vreme".

Rekao je zatim da bi film "It's A Wonderful" trebalo preimenovati u "It's A Wonderful Month", a "The King's Speech" u "The King's Tweet", i na kraju "Schindler's List" u "Schindler's Post-It".

Komentariše se da je ovakav komentar bio krajnje neumesan i uvredljiv s obzirom na tragičnu i osetljivu tematiku Holokausta koju film Stivena Spilberga iz 1993. godine obrađuje.

profimedia-0971306987.jpg
dodela-oskara.jpg
profimedia-0908206084.jpg
sasa-aleksander-konan-o-brajen.jpg

