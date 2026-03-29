Nedavno je u losanđeleskom Dolbi teatru održana 98. dodela Oskara. Apsolutni pobednik večeri bio je film "Jedna bitka za drugom", koji je osvojio 6 oskara nakon 14 nominacija.

Među dobitnicima ovog prestižnog priznanja se nalaze Džesi Bakli, koja je osvojila oskara za najbolju žensku ulogu i Majkl B. Džordan, koji je osvojio oskara za najbolju mušku ulogu .

Najbolji sporedni glumac je Šon Pen dok je Ejmi Madigan osvojila oskara za najbolju sporednu žensku ulogu za ulogu u filmu "Trenutak nastajanja".

Oskar je svakako najprestižnije priznanje koje jedan glumac ili glumica mogu da osvoje, a kada splasne euforija nakon što dođe u njihove ruke, pravo pitanje je gde ga zvezde čuvaju.

U nastavku vam otkrivamo mesta na kojima neke poznate ličnosti čuvaju svoje prestižne nagrade.

Robert de Niro

Robert de Niro je dva puta osvojio oskara: prvo za najbolju sporednu u logu u filmu "Kum 2" 1975. godine, a 1981. godine i za glavnu ulogu u filmu "Razjareni bik".

On je 2024. godine u razgovoru za People otkrio da o njegovim oskarima vodi računa tim sa Univerziteta u Teksasu.

- Oni čuvaju sve, veoma dobro čuvaju stvari, arhiviraju ih. Nisam ih donirao, ali su na njihovom čuvanju - rekao je glumac.

Havijer Bardem i Penelope Kruz

Glumac Havijer Bardem je 2019. godine za People otkrio da njegova supruga i on oskare (za najbolju mušku ulogu u filmu "No Country for Old men i za najbolju sporednu ulogu u filmu "Viki Kristina Barselona) čuvaju na mestu koje nije toliko očigledno.

- Nisu sakriveni, naprotiv, možemo ih videti krajičkom oka. Ako nam nedostaju, možemo jednostavno otići i uzeti ih- izjavio je Havijer.

Olivija Kolman

Kada su je 20019. godine pitali da li će oskara koji je dobila za ulogu u filmu "The Favourite" čuvati na posebnom mestu, rekla je "U krevetu sa mnom".

- Između mene i supruga. On još uvek ne zna, ali neće imati ništa protiv - rekla je Olivija Kolman

Vajola Dejvis

Nakon što je osvojila oskara za najbolju sporednu ulogu u filmu "Fences" 2017. godine, Vajola Dejvis je otkrila da će nagradu čuvati u kancelariji koju deli sa mužem i kreativnim direktorom Džulijusom Tenonnom.

Lupita Njongo

Lupita Njongo koja je osvojila oskara za najbolju sporednu ulogu u filmu "12 godina ropstva" 2014. godine, otkrila je da je mesto na kojem čuva nagradu sasvim uobičajeno i da oskara čuva na polici.

Tom Henks

Slavni glumac osvojio je dva Oskara. Prvi kao najbolji glumac za ulogu u filmu "Philadelphia" 1994. godine, a drugi za film "Forest Gamp" godinu kasnije.

Tom Henks priznao je da ih drži na polici pored sportskih i ostalih trofeja koje je prikupila njegova porodica.

Goldi Hon

- Moja nagrada je u sobi u kojoj učim i praktikujem meditaciju. Ponekad je na kaminu; ponekad ga sklonim- rekla je Goldi Hond za INStyle 2005. godine

Kejt Vinslet

Glumica Kejt Vinslet je osvojila oskara za najbolju glavnu žensku ulogu u filmu "Čitač" 2009., godine, a svog oskara čuva u kupatilu.

- Čitava poenta je da svi to uzmu i kažu: Želeo bih da se zahvalim svom sinu i tati – i uvek možete da vidite kada je neko to uradio jer su tamo malo duže nakon što su isprali vodu- rekla je za WSJ Magazine u ​​septembru 2015. „Izađu blago rumeni. To je histerično.“

Riz Viterspun

Za ulogu Džun Karter, Riz Viterspun je osvojila oskara 2006. godine, a u početku je razmišljala da oskara pretvori u upečatljivu orglicu ili kucalo za vrata

Ipak, odabrala je tradicionalniji put

- Nijedna od tih opcija nije bila baš praktična. Samo je držim u dnevnoj sobi -

Dženifer Lorens

Dženifer Lorens osvojila je oskara za najbolju žensku ulogu u filmu "Silver Linings Playbook" iz 2013. godine, a u početku je pokušala da sakrije svoju statuetu na raznim mestima po kući, ali joj je „bilo čudno“ da je napolju.

-Ako neko dolazi u moju kuću, nisam želela da se toga seti. Jednostavno zrači čudnom energijom-+ jednom je Lorens rekla za Access Hollywood

Na kraju je svoj trofej sačuvala u kući svojih roditelja, gde se trenutno nalazi na klaviru u porodičnoj kući u Kentakiju.

Džodi Foster

Oskarovka Džodi Foster jednom je otkrila da obe statue čuva u kupatilu (osvojila je oskara 1988. i 1991. godine) jer su „izgledale dobro sa slavinama“, prema ABC News-u.

- Ali kada su počele da korodiraju na dnu, morala sam da ih premestim u vitrinu za trofeje u svojoj radnoj sobi- rekla je Foster.

VIDEO: Skandal na dodeli Osakara: