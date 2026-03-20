Kajli Džener na crvenom tepihu Oskara 2026 u crvenoj glamuroznoj haljini sa dubokim dekolteom

Bivši partner Kajli Džener, reper Travis Skot, našao se u centru pažnje nakon finala dodele Oskara 2026, pošto su mnogi na društvenim mrežama zaključili da je jednom objavom indirektno isprozivao Timotija Šalamea.

Nakon što su Kajli Džener i Timoti Šalame privukli veliku pažnju svojim pojavljivanjem na 98. dodeli Oskara, Travis je na Instagramu podelio objave koje su mnogi protumačili kao suptilnu poruku upućenu glumcu koji je te večeri ostao bez nagrade.

Objavio dobitnike i pokrenuo lavinu komentara

Tavis Skot pecuno Timotija Šalamea nakon što je izgubio Oskara

U nedelju, 15. marta, Travis Skot je na svom Instagram storiju podelio fotografiju glumca iz filma „Grešnici“ (Sinners), Rajana Kuglera, kome je tom objavom odao priznanje.

Pored toga, objavio je i fotografiju Majkla B. Džordana, koji vidno emotivan u rukama drži zlatni kip za uloge Smouka i Staka u filmu koji je režirao upravo Rajan Kugler.

Timoti Šalame ostao bez Oskara

Majkl B. Džordan je u toj kategoriji pobedio jaku konkurenciju. Za nagradu su, osim njega, bili nominovani i Leonardo Dikaprio za film „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another), Vagner Moura za „Tajni agent“ (The Secret Agent), Itan Houk za „Plavi mesec“ (Blue Moon), kao i Timoti Šalame za film „Marti Suprem“ (Marty Supreme).

Upravo zbog toga deo publike veruje da Travisova objava nije bila slučajna, već da je predstavljala prikrivenu reakciju na Šalameov poraz.

Fanovi uvereni da je poruka bila namerna

Iako Travis Skot nije javno rekao ništa uvredljivo niti je direktno komentarisao Timotija Šalamea, brojni korisnici društvenih mreža bili su ubeđeni da se iza objave krije provokacija.

Komentari su se brzo nizali, a pojedini fanovi su tvrdili da je reper na veoma suptilan način ismejao glumčev neuspeh na dodeli. Neki su čak kroz šalu pisali da je Travis „profesionalac kada je reč o prozivkama“, dok su drugi komentarisali da je cela situacija ispala posebno smešna upravo zbog trenutka u kojem se dogodila.

Podsećamo, Kajli i Travis bili su zajedno pre nego što je ona 2023. godine započela romansu sa slavnim glumcem. Bivši par ima i dvoje dece — ćerku Stormi, koja ima osam godina, i sina Era, koji ima četiri godine.

Video: Skandal na dodeli Oskara