Halit Ergenč kao Sulejman Veličanstveni i Merjem Uzerli kao sultanija Hurem

Turske zvezde Halit Ergenči i Merjem Uzerli ponovo će stati pred kamere zajedno, čak 15 godina nakon što su osvojili publiku u kultnoj seriji "Sulejman Veličanstveni".

Kako prenose turski mediji, njih dvoje pripremaju novi filmski projekat "Proleće na Imrozu", čije snimanje bi uskoro trebalo da počne.

Film režira nagrađivani reditelj Ozčan Alper. Radnja prati dvoje ljudi čiji se životi ukrštaju na ostrvu Imroz, gde se kroz mogućnost "drugog proleća" ponovo otvara pitanje ljubavi.

Zajedno su osvojili svet u "Sulejmanu Veličanstvenom"

Serija "Sulejman Veličanstveni" emitovala se od 2011. do 2014. godine, imala je 139 epizoda i četiri sezone, a priča prati život osmanskog sultana Sulejmana i njegove supruge Hurem.

Merjem Foto: Printscreen/Instagram/meryemuzerlimeryem

Uloga Hurem sultanije proslavila je Merjem Uzerli širom sveta. Glumica je igrala ovaj lik od početka serije 2011. do 2013. godine, odnosno tokom prve tri sezone.

Uzerli je tumačila Hurem do 101. epizode, nakon čega je lik nastavila da igra glumica Vahide Perčin kao starija verzija sultanije.

Sa druge strane, Halit Ergenč je od početka do kraja serije (2011–2014) igrao glavnu ulogu sultana Sulejmana Veličanstvenog.

Zašto je Merjem Uzerli napustila seriju

Glumica je iznenada napustila projekat 2013. godine, a kao razlog su navedeni ozbiljni zdravstveni problemi i iscrpljenost.

Prema dostupnim informacijama, Uzerli je imala simptome 'burnout sindroma' (teške psihofizičke iscrpljenosti) izazvane intenzivnim snimanjem i napornim radnim tempom.

Berguzar Korel i Halit Ergenč Foto: SUD PRESSE / Visual / Profimedia

U tom periodu glumica je napustila Istanbul i vratila se u Nemačku kako bi se oporavila, a produkcija je odlučila da lik Hurem nastavi sa drugom glumicom.

Serija koja je postala globalni fenomen

"Sulejman Veličanstveni" bio je jedan od najvećih televizijskih projekata turske produkcije i emitovan je u desetinama zemalja širom sveta, uz ogromnu gledanost.

Upravo zahvaljujući toj seriji, hemija između Halita Ergenča i Merjem Uzerli ostala je jedna od najprepoznatljivijih na turskoj televiziji, zbog čega je vest o njihovom ponovnom zajedničkom projektu izazvala veliko interesovanje publike.

VIDEO: Sulejman Veličanstveni