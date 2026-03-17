Iza kulisa najglamuroznije večeri u Holivudu rodila se nova, potpuno neočekivana svađa između dve apsolutne legende - Džejn Fonde i Barbre Strejsend. Razlog? Emotivni "In Memoriam" segment posvećen nedavno preminulom Robertu Redfordu. Džejn Fonda nije birala reči i otvoreno je priznala koliko je besna što je upravo Barbra dobila priliku da mu oda počast, objašnjavajući da je ona imala mnogo veće pravo na to.

Slavna 88-godišnja glumica bila je toliko besna što je upravo 83-godišnja Strejsend izabrana da na sceni predstavi oskarovsku posvetu nedavno preminulom Redfordu. Fonda, naime, smatra kako je njen profesionalni, ali i privatni odnos s Redfordom bio daleko jači od onog koji je imala njena koleginica.​

Filmska ikona tvrdi da je trebalo da ona stoji na toj sceni jer je s preminulom legendom snimila čak četiri filma: "Potera", "Bose noge u parku" i "Električni jahač", kao i popularni Netflixov hit "Naše duše noći" iz 2017, dok je Strejsend s njim glumila u samo jednom, filmu "Devojka koju sam voleo" davne 1973. godine.​

Svoj bes je jasno izrazila novinarima Entertainment Tonighta. "Želim da znam zašto je Strejsend bila gore i radila to za Redforda. Ona je s njim snimila samo jedan film, ja sam ih napravila četiri!"

Fonda je dodala da ima "još mnogo toga da kaže" o Redfordu, nastavljajući u emotivnom tonu: "Oduvek sam bila zaljubljena u njega. Bio je najlepše ljudsko biće i imao je tako neverovatne životne vrednosti. Uradio je veoma mnogo za film, on je taj koji je podigao nezavisnu kinematografiju."

Barbra Strajsend na sceni Oskara 2026 dok odaje počast Robertu Redfordu tokom segmenta „In Memoriam“ Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Uprkos njenom negodovanju, Strejsend je odala počast Redfordu dirljivim govorom i pevačkom izvedbom tokom emotivnog "In Memoriam" segmenta. Podsetimo, oskarovac Robert Redford preminuo je u snu u septembru 2025. godine nakon legendarne karijere koja je trajala kroz punih sedam decenija.

"Bio je briljantan, suptilan glumac, i bilo nam je predivno da radimo zajedno jer nikada nismo tačno znali šta će onaj drugi uraditi u sceni. Bio je promišljen i hrabar", rekla je Barbra. "Nazivala sam ga malim intelektualnim kaubojem koji je utabao svoj put. Sada mi nedostaje više nego ikad." Glumica je svoj nastup dirljivo zaključila pevajući naslovnu pesmu iz njihovog filma.

