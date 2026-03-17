Nataša Ninković retko u javnosti govori o privatnom životu, ali je ovoga puta otvoreno progovorila o majčinstvu, bračnim kompromisima i izazovima kroz koje je prolazila kao žena i majka.

Poznata glumica osvrnula se na svoj životni put i priznala da su joj uloge supruge i majke iz korena promenile pogled na život. U dugom je i skladnom braku sa suprugom Nenadom, sa kojim ima sinove blizance Luku i Matiju, a upravo joj je početak majčinstva doneo i neke važne životne lekcije.

Majčinstvo joj je promenilo pogled na partnerske odnose

Govoreći o prvim danima sa decom i odnosu sa suprugom, Nataša je priznala da je vremenom shvatila koliko je u braku važno jasno izgovoriti ono što oseća i što joj je potrebno.

- Ja jednog držim ovde, drugog ovde, i sad da me pita suprug je l' ti treba pomoć, ja kažem - ne treba! A ovde mi piše naravno da treba - ispričala je Nataša kroz osmeh, prisećajući se kako se ranije ljutila kada on sam ne bi shvatio šta joj je potrebno.

Kako kaže, ubrzo je promenila pristup, a veliku lekciju naučila je upravo kroz odrastanje svojih sinova.

- A onda sam ja naučila kroz Luku i Matiju da su oni bukvalna bića. Vrlo konkretno traži, dobićeš. Nema onog 'ja sam mislila, pa valjda vidiš'. E, više ne postoji, to mi je olakšalo život u braku - priznaje naša proslavljena glumica gostujući u podkastu "Funkcionalan život".

Suprug joj je najveći oslonac u teškim trenucima

Nataša ne krije da joj je suprug i danas najveća podrška, posebno u stresnim situacijama kada su u pitanju njihovi sinovi. Kako je objasnila, ona kao majka ume veoma emotivno da reaguje i lako upadne u osećaj bespomoćnosti, dok je njen suprug mnogo smireniji i racionalniji.

- Ja se oduzmem potpuno i ne vidim nikakvo rešenje. Oduzmem se, potpuno se parališem, slepa upadnem u neki očaj. A on je tu prosto takav tip muškarca... Njemu je čaša uvek polupuna, odmah ti da tri-četiri rešenja - rekla je.

Prvi meseci sa blizancima bili su izuzetno teški

Posebno emotivno govorila je o periodu nakon rođenja Luke i Matije. Pošto su blizanci rođeni prevremeno, prvi meseci za glumicu bili su ispunjeni brigom, strahom i neizvesnošću.

- Mesec dana sam ležala, oni su bili mesec dana u inkubatoru... Prvih četiri meseca ja nisam osećala ljubav, samo sam osećala brigu. Na vagi sam ih bukvalno merila, pošto su imali po kilogram i osamdeset grama. Gledaš ovaj povraća, ovaj ne povraća, to je bio ogroman stres za mene - prisetila se Nataša i dodala da je tek na prvom letovanju na Kipru osetila da je "prodisala" i da grč popušta.

Iskreno priznanje koje je dirnulo mnoge

Glumica je bez ulepšavanja govorila o emocijama sa kojima se suočavala u prvim mesecima majčinstva, priznajući da tada nije osećala ljubav na način na koji je očekivala, već gotovo isključivo brigu.

- Pitala sam mamu šta mi govori ta ljubav, ja ne osećam ljubav, samo brigu. i mami sad pa što mi govori ta ljubav, ja ne osećam tu ljubav samo osećam brigu - rekla je.

