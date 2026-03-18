Leonardo Dikaprio (51) nije dobio Oskara za ulogu Boba Fergusona u filmu One Battle After Another reditelja Pola Tomasa Andersona, koji je trijumfovao sinoć u Los Anđelesu.

Oskar je dobio 2016. za glavnu ulogu u filmu The Revenant. Nagrada mu je pripala nakon pet glumačkih nominacija za ovo priznanje. Imao je do tada i nominaciju za producenta. Dugo je čekao na zlatnu statuu, a publika je bila prilično strpljiva čekajući da se slvni glumac konačno pojavi u javnosti sa svojom devojkom, italijanskom manekenkom Vitorijom Ćereti (27) i to jedno uz drugo.

Vitorija i Leo Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Čekanju je došao kraj sinoć kada je Leonardo Dikaprio napravio ogroman preokret i presedan. To je bilo prvo pojavljivanje čuvenog para na Oskaru, a i prvo istupanje kao pravi ljubavni tandem, bez skrivanja od paparaca i odvojenih dolazaka na javne događaje.

Vitorija je kasnije fotografisana kako napušta Veniti fer zabavu bez svog partnera, koji je zbog nje promenio i ljubavni kurs pa ga više ne prati glas da bira isključivo devojke mlađe od 25 godina.

Dikaprio se 2020. pojavio na Oskaru sa tadašnjom devojkom, manekenkom Kamilom Morone, a 2005. bio je na tom događaju sa modnom zvezdom Žizel Bundšen, sa kojom je takođe bio u vezi.

Njegova veza sa Vitorijom Ćereti traje od leta 2023. i pratile su je i glasine o njegovim navodnim preljubama. Čak se i Tejana Tejlor (35) kojoj je takođe izmakao Oskar, pominjala kao njegova navodna ljubavnica.

Uz Tejanu Tejlor bio je na više prethodnih dodela glumačkih nagrada, a Vitorija je te događaje propuštala.

Leo i Tejana Foto: A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / Profimedia

Kada se Leonardo Dikaprio juče smestio pored svoje devojke sa jedne strane i kolegnice sa druge strane, desio se presedan broj dva. A taj "ljubavni sendvič" mnogi nisu mogli ni da naslute jer je Leo najčešće na prestižne manifestacije dolazio ili sam ili sa svojom majkom.

Nije zabeležen prisniji kontakt Tejane i Vitorije, a šuškanja da je glumac u tajnom vezi sa koleginicom kruže godinama otkako su viđeni na jednoj zabavi u prisnom druženju. Glasine su kružile, ali se na tome i zaustavilo.

Vitorija Ćereti Foto: GAMR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Leo je sinoć pokazao ko mu je broj jedan na ljubavnom planu, ali je bio predusretljiv i prema Tejani sa kojom se fotografisao. Njih dvoje igraju u filmu One Battle After Another i na mrežama odavno komentarišu da su odličan tandem.

Ljudi bliski oskarovcu napominju da je njegova veza sa Vitorijom veoma ozbiljna, na šta ukazuje i sinoćni presedan.

Gvinet Paltro i Leo Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Leonardo Dikaprio nije se na tome zaustavio pa je flertovao sa Gvinet Paltrou(53) kako brojni mediji opisuju njihov susret. Ako je i od slavnog glumca, mnogo je, za jedno veče.

