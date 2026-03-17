Čitačica s usana je otkrila navodnu razmenu reči između Timotija Šalamea i njegove sestre Polin na dodeli Oskara. Šalame, koji je na ceremoniju stigao s partnerkom Kajli Džener, bio je nominovan za najboljeg glumca za ulogu u filmu "Marty Supreme", ali nagrada mu je izmakla.

Sestra mu se upoznala s Kajli na Oskarima

Nikola Hikling, stručnjakinja za čitanje s usana, za The Mirror je analizirala interakciju između Šalamea i njegove sestre. Prema njenim rečima, glumac je u jednom trenutku pitao sestru: "Gde sediš?"

Timoti Šalame na dodeli Oskara 2026

Nakon što je Polin pokazala na svoje mesto, Džener joj je navodno pružila ruku kako bi se rukovale i udelila joj kompliment za odevnu kombinaciju. Hikling tvrdi da je Šalame potom proverio kako mu je sestra, upitavši je: "Kako si?"

Ključni trenutak dogodio se kada se Šalame nagnuo prema sestri i, misleći na Džener, navodno je zamolio: "Možeš li da budeš nežna prema njoj?" Polin je, čini se, odgovorila "OK", nakon čega je njen brat ponovio zahtev: "Želim da budeš nežna prema njoj."

Kajli Džener i Timoti Šalame na proslavi nakon dodele Oskara 2026
Foto: Jason Sean Weiss/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kritike zbog izjave o baletu

Šalame je tokom sezone nagrada vodio aktivnu kampanju za Oskara, ali se nedavno našao na meti kritika zbog komentara o operskim i baletskim umetnicima. Tokom jednog događaja na Univerzitetu u Teksasu izjavio je: "Ne želim da radim u baletu ili operi, u stvarima gde je stav 'Hej, održimo ovo u životu, iako nikoga više nije briga'. Uz dužno poštovanje svim baletskim i operskim umetnicima."

Njegove izjave su izazvale negativne reakcije na internetu, a na njih se osvrnuo i voditelj Oskara Konan O'Brajen. "Obezbeđenje je večeras izuzetno strogo. Rečeno mi je da postoji zabrinutost zbog napada iz operske i baletske zajednice. Ljuti ste samo zato što ste izostavili džez", našalio se voditelj.

Ne propustitePop kulturaStručnjak za govor tela analizirao reakciju Timotija Šalamea kad je čuo da je gubitnik večeri na dodeli Oskara
Timoti Šalame na dodeli Oskara 2026
Pop kultura"Ona mrzi sve što Kardašijanke predstavljaju" Neprijatan trenutak između Kajli Džener i sestre Timotija Šalamea na dodeli Oskara preplavio internet
kajli džener.jpg
KulturaTimoti Šalame je najveći gubitnik Oskara, ali nije jedini: Ovakve preokrete nismo očekivali
Leonrdo Dikaprio čestita Majklu B. Džordanu na Oskaru 2026
Pop kulturaOvo je trenutak u kom je Timotiju Šalameu izmakao Oskar iz ruku: Njegov izraz lica govori hiljadu reči
Reakcije nominovanih na dodelu Oskara (3).PNG

Video: Kajli Džener se uplašila same sebe s licem starice

Kajli Džener se uplašila same sebe sa licem starice Izvor: tiktok/kyliejenner