Čitačica s usana je otkrila navodnu razmenu reči između Timotija Šalamea i njegove sestre Polin na dodeli Oskara. Šalame, koji je na ceremoniju stigao s partnerkom Kajli Džener, bio je nominovan za najboljeg glumca za ulogu u filmu "Marty Supreme", ali nagrada mu je izmakla.

Sestra mu se upoznala s Kajli na Oskarima

Nikola Hikling, stručnjakinja za čitanje s usana, za The Mirror je analizirala interakciju između Šalamea i njegove sestre. Prema njenim rečima, glumac je u jednom trenutku pitao sestru: "Gde sediš?"

Nakon što je Polin pokazala na svoje mesto, Džener joj je navodno pružila ruku kako bi se rukovale i udelila joj kompliment za odevnu kombinaciju. Hikling tvrdi da je Šalame potom proverio kako mu je sestra, upitavši je: "Kako si?"

Ključni trenutak dogodio se kada se Šalame nagnuo prema sestri i, misleći na Džener, navodno je zamolio: "Možeš li da budeš nežna prema njoj?" Polin je, čini se, odgovorila "OK", nakon čega je njen brat ponovio zahtev: "Želim da budeš nežna prema njoj."

Kritike zbog izjave o baletu

Šalame je tokom sezone nagrada vodio aktivnu kampanju za Oskara, ali se nedavno našao na meti kritika zbog komentara o operskim i baletskim umetnicima. Tokom jednog događaja na Univerzitetu u Teksasu izjavio je: "Ne želim da radim u baletu ili operi, u stvarima gde je stav 'Hej, održimo ovo u životu, iako nikoga više nije briga'. Uz dužno poštovanje svim baletskim i operskim umetnicima."

Njegove izjave su izazvale negativne reakcije na internetu, a na njih se osvrnuo i voditelj Oskara Konan O'Brajen. "Obezbeđenje je večeras izuzetno strogo. Rečeno mi je da postoji zabrinutost zbog napada iz operske i baletske zajednice. Ljuti ste samo zato što ste izostavili džez", našalio se voditelj.

