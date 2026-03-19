Slušaj vest

Dobiti Oskara san je gotovo svakog glumca, a povodom najglamuroznije večeri u Holivudu pažnja se često usmerava i na one retke, ali moćne parove koji mogu da se pohvale dvostrukim slavljem u sopstvenom domu.

Majkl Daglas i Ketrin Zita-Džouns

Ketrin Zita-Džouns i Majkl Daglas u braku su više od četvrt veka i imaju dvoje dece, sina Dilana i ćerku Keris. Iako njihov odnos tokom godina nije bio bez izazova, pored porodice ih povezuje i još jedno veliko „zlatno“ zajedničko obeležje — Oskar.

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije para:

1/5 Vidi galeriju Ketrin Zita Džons i Majkl Daglas Foto: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia, Urman Lionel/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Castel Franck/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Majkl Daglas je svog prvog Oskara osvojio 1976. godine kao producent filma „Let iznad kukavičjeg gnezda“ (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), dok je drugi dobio 1988. godine za najbolju mušku ulogu u filmu „Volstrit“ (Wall Street).

Ketrin Zita-Džouns svoj Oskar osvojila je 2003. godine, na 75. dodeli nagrada, kada je proglašena za najbolju sporednu glumicu zahvaljujući ulozi u mjuziklu „Čikago“ (Chicago).

Lorens Olivije i Vivijen Li

Lorens Olivije i Vivijen Li važili su za oličenje glamuroznog holivudskog para tokom svog dvadesetogodišnjeg braka. Olivije je 1949. godine osvojio Oskara za najboljeg glumca za naslovnu ulogu u filmu „Hamlet“ (Hamlet), a istovremeno je taj film nagrađen i kao najbolji.

Vivijen Li, Lorens Olivije Foto: Profimedia

Pored toga, dobio je i počasne Oskare 1947. i 1979. godine za životno delo.

Njegova supruga Vivijen Li dva puta je ponela nagradu za najbolju glumicu — prvi put 1940. godine za film „Prohujalo s vihorom“ (Gone with the Wind), a zatim i 1952. za „Tramvaj zvani želja“ (A Streetcar Named Desire).

Vivijen Li Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Havijer Bardem i Penelope Kruz

Havijer Bardem i Penelope Kruz upoznali su se još 1992. godine na snimanju španskog filma „Šunka, šunka“ (Jamón Jamón), ali su se ponovo zbližili tek 15 godina kasnije, tokom rada na filmu „Viki Kristina Barselona“ (Vicky Cristina Barcelona). Od tada važe za jedan od omiljenih holivudskih parova, a venčali su se tajno 2010. godine.

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije para:

1/9 Vidi galeriju Havijer Bardem i Penelope Kruz Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, SOPA Images / ddp USA / Profimedia, AP Evan Agostini, EPA Clemens Bilan, EPA Ettore Ferrari

Penelope Kruz je upravo za ulogu u filmu „Viki Kristina Barselona“ (Vicky Cristina Barcelona) osvojila Oskara 2009. godine za najbolju sporednu glumicu.

Godinu dana ranije, Havijer Bardem je osvojio istu nagradu u muškoj kategoriji za ulogu u filmu braće Koen „Nema zemlje za starce“ (No Country for Old Men).

Pol Njuman i Džoan Vudvord

Pol Njuman bio je nominovan za Oskara čak 12 puta, a na kraju je osvojio nagradu za najboljeg glumca za film „Boja novca“ (The Color of Money). Pored toga, dobio je i počasnog Oskara 1986. godine, kao i humanitarnu nagradu Džin Heršolt 1994.

Sa legendarnim Polom Njumanom 1958. godine venčala se glumica Džoan Vudvord, a ta godina za nju je bila posebno uspešna i na poslovnom planu.

Pol Njuman i Džoan Vudvord Foto: MEUROU / Sipa Press / Profimedia

Naime, upravo tada osvojila je Oskara za najbolju glumicu za ostvarenje „Tri Evina lica“ (The Three Faces of Eve).

Bred Pit i Anđelina Džoli

Anđelina Džoli osvojila je statuu 2000. godine za najbolju sporednu žensku ulogu u filmu „Prekinuta mladost“ (Girl, Interrupted).

Njen bivši suprug Bred Pit dvostruki je oskarovac. Prvi Oskar osvojio je 2014. godine kao producent filma „12 godina ropstva“ (12 Years a Slave), koji je proglašen za najbolji film, a drugu pobedu odneo je 2020. godine za najbolju sporednu mušku ulogu u Tarantinovom filmu „Bilo jednom u Holivudu“ (Once Upon a Time in Hollywood).

Pogledajte u galeriji njihove fotografije sa venčanja:

1/8 Vidi galeriju Bred Pit i Anđelina Džoli Foto: NIJO / Backgrid UK / Profimedia

Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez

Iako imena Kristen Anderson-Lopez i njenog supruga Roberta Lopeza možda nisu toliko prepoznatljiva široj publici kao neka druga sa ove liste, gotovo svako je makar jednom pevušio njihovu pesmu „Let It Go“ iz animiranog hita „Zaleđeno kraljevstvo“ (Frozen).

Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Ovaj izuzetno talentovani bračni par osvojio je Oskara 2014. godine za najbolju originalnu pesmu, a isti uspeh ponovio je samo četiri godine kasnije sa numerom „Remember Me“ iz crtanog filma „Koko“ (Coco).

Džudi Garland i Vinsent Mineli

Legendarna Džudi Garland zauvek će ostati upamćena kao Doroti iz filma „Čarobnjak iz Oza“ (The Wizard of Oz), a upravo joj je ta uloga donela počasnog Oskara za mlade glumce kada je imala samo 17 godina.

Džudi Garland i Vinsent Mineli sa ćerkom Lajzom Mineli Foto: M.G.M. / Album / Profimedia

Sa druge strane, njen suprug Vinsent Mineli osvojio je Oskara za režiju filma „Điđi“ (Gigi) 1958. godine.

Video: Skandal na dodeli Oskara