da li ga prepoznajete

Američki glumac Miki Rurk poslednjih nedelja ponovo je dospeo u centar pažnje, ali ovoga puta zbog ozbiljnih finansijskih problema. Sud u Los Anđelesu doneo je odluku o njegovom iseljenju iz kuće, nakon što nije izmirio dug za kiriju koji premašuje 59.000 dolara.

Prema sudskim dokumentima, vlasnik nekretnine pokrenuo je postupak pošto Rurk nije podmirio obaveze, a kako glumac u zakonskom roku nije odgovorio na obaveštenje o iseljenju, sud je presudio u korist stanodavca. Time je vlasniku vraćeno pravo na kuću, a ugovor o najmu je raskinut.

Problemi se nižu jedan za drugim

Ova presuda stigla je svega mesec dana nakon što je Miki Rurk odbio novac koji su njegovi fanovi prikupili putem kampanje na platformi GoFundMe.

Foto: London Entertainment / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prošle godine Rurk je izbačen iz britanskog rijaliti programa „Celebrity Big Brother“, i to zbog neprimerenog ponašanja i uvredljivih komentara upućenih DžoDžo Sivi. Taj incident izazvao je burne reakcije javnosti i brojne osude na društvenim mrežama.

Od holivudske zvezde do simbola velikog pada

Miki Rurk, rođen kao Filip Rurk Džunior, proslavio se osamdesetih godina filmovima koji su ga vinuli među najveće holivudske zvezde tog vremena.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao u mladosti:

Miki Rurk filmske loge u mladosti

Publika ga i danas pamti po erotskoj drami „Devet i po nedelja“ (Nine 1/2 Weeks), u kojoj je igrao sa Kim Bejsinger, a koja je ostala upamćena po provokativnim i upečatljivim scenama. Početkom devedesetih pojavio se i u akcionom filmu „Harli Dejvidson i Marlboro Men“ (Harley Davidson and the Marlboro Man), zajedno sa Donom Džonsonom i Tomom Sajzmorom.

Boks mu je promenio život i lice

Ipak, 1991. godine doneo je odluku koja je iznenadila mnoge — napustio je glumu kako bi se profesionalno posvetio boksu, sportu kojim se amaterski bavio još kao tinejdžer.

Tada je objasnio da više nema poštovanje prema sebi kao glumcu i da ima osećaj da sam sebe uništava. Međutim, bokserska karijera ostavila je ozbiljne posledice po njegovo zdravlje i izgled.

Foto: LESE/spot / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tokom godina zadobio je brojne povrede, među kojima su bili slomljen nos, polomljeni nožni prsti i rebra, razdvojen jezik, kao i teško nagnječeni obrazi. Zbog teških povreda lica morao je da se podvrgne brojnim plastičnim operacijama i rekonstrukcijama, a posledice svega toga vidljive su na njegovom licu i danas.

Povratak na ekran nije vratio staru slavu

Veliki povratak Miki Rurk je imao sredinom dvehiljaditih, kada je ostvario zapažene uloge u filmovima „Grad greha“ (Sin City) i „Rvač“ (The Wrestler). Posebno je film „Rvač“ označen kao njegov veliki umetnički povratak i trenutak u kojem je ponovo pokazao glumačku snagu.

Foto: Producers Sales Organization / Christophel Collection / Profimedia

Ipak, ni te uloge nisu bile dovoljne da ga u potpunosti vrate na stare staze slave koje je nekada imao.

Težak period za nekadašnjeg zavodnika

Nekada jedan od najvećih holivudskih zavodnika i glumac čija su imena i uloge punili bioskopske sale, Miki Rurk danas prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u svom životu.

Video: The Last of Us nekad i sad