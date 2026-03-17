Legendarna grupa BABE stiže u BitefArtCafe, 27. marta, gde se rokenrol sluša iz prvih redova.

Poznati po duhovitim tekstovima, britkom humoru i neponovljivom scenskom nastupu, Babe su obeležile jednu eru domaće muzičke scene i sada se vraćaju da podsete zašto su i dalje jedinstvene.

Foto: Danica Trajkovic

Bend je osnovan 1992. godine kao samostalni projekat vokaliste i gitariste Žika Milenković (Bajaga i Instruktori), uz Gorana Čavajdu Čavketa (Električni orgazam) i Zorana Ilića Ilketa (Riblja Čorba).

Spoj muzičkog iskustva, pozorišnog izraza i britkog humora vrlo brzo je Babe izdvojio kao autentičnu rok supergrupu čiji su nastupi jednako koncert i predstava. U susret koncertu grupe BABE u BitefArtCafe klubu, Žika Milenković govori o autorskoj slobodi, vremenu i onome što muzika danas jeste i nije.

Foto: Danica Trajkovic

Da li godine donose slobodu u pisanju ili suptilniju autocenzuru? Godine najviše donose razmišljanje i preispitivanje, da li još uvek postoji šansa da se napravi nešto bolje od onoga na šta je publika “navučena”.

Šta danas znaš o muzici, a voleo bi da nisi znao kada si počinjao? Gledao sam da što manje saznam, te zadržim samo osnovno kako bih sačuvao tu naivu sa samih početaka.

Foto: Danica Trajkovic

Postoji li pesma koju danas više ne bi napisao, ne zato što je loša, već zato što si se ti promenio?

Razlika je u tome, da li je pesma objavljena, jer imam mnogo vise napisanih pesama. Sve pesme su mi uglavnom podsetnici na trnutke u kojima su nastale. Da li je humor u pesmama grupe Babe bio način da se kaže istina, ili da se istina sakrije?

Humor je uvek našin da se lepo upakuje istina.

Foto: Danica Trajkovic

Da Babe danas nastaju iz nule, da li bi bile isti bend ili bi se samo isto zvali?

Svakako bi voleli da je isti bend, ali najzanimljiviji i najomiljeniji već više od četvrt veka nije sa nama. Njega su zamenili troje nadarenih i dragih ljudi. faktički četvoro, jer imamo dve alternative za solo gitaru. Ime je brend zauvek. Da li današnja muzička scena pati od manjka talenta ili viška potrebe da se dopadne? Današnja muzčka scena je svakako u skladu sa svojim vremenom, kao što su i prethodne bile u skladu sa svojim. Svi koji se izdvoje kvalitetom, doživeće da žive od “stare slave”.

Foto: Danica Trajkovic

Šta je opasnije za rok danas: algoritam ili ravnodušnost publike? Publika nikad neće biti ravnodušna, jer je svet sve luđi, a algoritam je tu, čisto da nam se nađe. Kako menjaš ličnost kada prelaziš iz jednog benda u drugi, ili je uvek ista, samo drugačije osvetljena? Uvek je ista ličnost, samo su teme različite.

Foto: Danica Trajkovic

Da li postoji verzija Žike Milenkovića koju publika nikada nije upoznala jer za nju nije bilo prostora na sceni? Još uvek ne postoji, ali nikad se ne zna. Da li umetnik ikada prestane da se dokazuje, ili samo promeni kome?

Umetnik uvek ima potrebu da se dokazuje, ako nikom, onda sebi samome.

Foto: Danica Trajkovic

Ako bi morao da ostaviš jednu rečenicu publici koja će doći posle nas, koja bi to bila? Sve je beskonačno, ako se voli.