Slušaj vest

Zendaja se osvrnula na glasine o venčanju s Tomom Holandom, koje je ranije ovog meseca podstakao njen dugogodišnji stilista Lo Roač. Gostujući u emisiji "Jimmy Kimmel Live" kako bi promovisala svoj novi film "The Drama", u kom glumi uz Roberta Patinsona, glumica se suočila s neizbežnim pitanjima o svom privatnom životu.

Lažne fotografije zbunile i bližnje

Iako nije direktno potvrdila da li su se ona i Tom Holand venčali, na pitanje voditelja Džimija Kimela da li je videla nedavne medijske napise, Zendaja je odgovorila: "Stvarno? Nisam videla nijedan." Kimel je spomenuo i viralne fotografije njenog i Holandovog venčanja koje su poslednjih nedelja kružile društvenim mrežama, a koje je stvorila veštačka inteligencija.

"Mnogi ljudi su naseli na njih", priznala je zvezda "Euforije". "Dok sam bila napolju, ljudi su mi prilazili i govorili: 'O, Bože, vaše fotografije s venčanja su predivne.' Morala sam da im objašnjavam: 'Dušo, to je AI. Nisu stvarne.'" Zendaja je dodala da su i mnogi njoj bliski ljudi poverovali da su fotografije autentične, te su se naljutili jer su mislili da nisu dobili pozivnicu za venčanje.

U galeriji pogledajte fotografije Zendaje i Toma Holanda:

1/5 Vidi galeriju Zendaja i Tom Holand Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Izjava stiliste pokrenula je lavinu

Podsetimo, stilista Lo Roač dospeo je u centar pažnje početkom meseca kada je u intervjuu za Access Hollywood na dodeli nagrada Actor Awards 2026. izjavio da se venčanje slavnog para već održalo. "Venčanje se već dogodilo. Propustili ste ga", rekao je tada. Na pitanje da li je to istina, Roač je uz smeh potvrdio: "Apsolutno."

Glasine o veridbi dugogodišnjeg para prvi put su se pojavile u januaru 2025, nakon što se Zendaja na dodeli Zlatnih globusa pojavila s dijamantnim prstenom. Portal TMZ je kasnije, pozivajući se na svoje izvore, potvrdio da je par veren i da se prosidba dogodila u tajnosti, između božićnih i novogodišnjih praznika 2024. godine.

U galeriji pogledajte kako je Zendaja izgledala na Nedelji mode u Parizu:

1/6 Vidi galeriju Zendaja na Luj Viton reviji u okviru Nedelje mode u Parizu Foto: Jacques Julien / Alamy / Profimedia, BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Berzane Nasser/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zajedno na platnu i van njega

Ljubavna priča Zendaje i Holanda navodno je započela na setu franšize "Spider-Man", gde su glumili Pitera Parkera i Em Džej. Zajedno su snimili tri filma iz serijala - "Spider-Man: Povratak kući" (2017), "Spider-Man: Daleko od kuće" (2019) i "Spider-Man: Put bez povratka" (2021) - a trebalo bi da se pojavi i u nadolazećem nastavku "Spider-Man: Brand New Day". Par glumi i u filmu Kristofera Nolana "The Odyssey", koji u bioskope stiže 17. jula.

Video: Venčanje Srbina i Uganđanke