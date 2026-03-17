Nakon burnih negativnih reakcija na internetu, sad je otkriveno zašto Džejms van der Bik i Erik Dejn nisu spomenuti tokom segmenta "In Memoriam" na dodeli Oskara. Izvor je za Us Weekly rekao da Akademija prima stotine zahteva za uključivanje voljenih osoba i kolega iz industrije u taj emotivni segment. Kako bi suzili veliki broj prijava, formira se "izvršni odbor" s članovima koji predstavljaju sve grane Akademije.

Insajder je objasnio da članovi tog odbora pregledaju spisak i daju "preporuke za televizijski prenos na osnovu ograničenog dostupnog vremena".Onima koji ne dobiju svoj trenutak tokom prenosa uživo, imena se ipak pojavljuju na zvaničnoj stranici Oskara. Sve prijave zabeležene su na stranici, gde ostaju tokom cele godine.

Erik Dejn je bolovao od ALS - bolest nervnog sistema koja napada motorne neurone - nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini odgovorne za kontrolu voljnih pokreta mišića

Podsetimo, Džejms van der Bik i Erik Dejn bili su izostavljeni iz počasti preminulima tokom protekle godine. Oba glumca su, međutim, spomenuta na internet stranici s posvetom.

Obožavatelji su izrazili razočaranje nakon što su primetili da su glumci izostavljeni iz segmenta In Memoriam.

"Žao mi je što su izostavili Džejmsa van ver Bika, Erika Dejna i Robert Karadin. Počivali u miru', napisao je jedan korisnik platforme X.

"Znam da svake godine Oskari izostave nekoliko ljudi koji su preminuli. Ali ova trojica su umrla tako nedavno", dodao je drugi.

I Erik Dejn i Džejms van der Bik preminuli su nekoliko nedelja pre dodele nagrada koja se održala u Dolbi teatru.Van der Bik preminuo je u februaru nakon borbe s kolorektalnim karcinomom, a imao je samo 48 godina.

"Naš voljeni Džejms Dejvid van der Bik jutros je mirno preminuo", napisala je njegova supruga Kimberli van der Bik na Instagramu tada.

"Svoje poslednje dane proveo je s hrabrošću, verom i dostojanstvom. Ima mnogo toga što se može podeliti o njegovim željama, ljubavi prema čovečanstvu i svetosti vremena. Ti dani će doći. Za sada molimo za mir i privatnost dok tugujemo za našim voljenim suprugom, ocem, sinom, bratom i prijateljem", dodala je.

Iza Džejmsa su ostali Kimberli (43) i njihovo šestoro dece: Olivija (15), Džošua (14), Anabel (12), Emilija (9), Gvendolin (7) i Džeremaja (4).

Gotovo nedelju dana kasnije, Erik Dejn preminuo je nakon borbe s ALS-om. Zvezda serije "Uvod u anatomiju" imala je 53 godine.

"Teška srca objavljujemo da je Erik Dejn preminuo u četvrtak poslepodne nakon hrabre borbe s ALS-om", poručila je tada njegova porodica u izjavi za Us Weekly.

"Poslednje dane proveo je okružen dragim prijateljima, svojom odanom suprugom i dvema predivnim kćerima, Bili i Džordžijom, koje su bile centar njegovog sveta. Tokom svoje borbe s ALS-om, Erik je postao strastveni zagovornik podizanja svesti i istraživanja, odlučan da napravi razliku za druge koji vode istu bitku. Nedostajaće nam i uvek ćemo ga se s ljubavlju sećati. Erik je obožavao svoje obožavatelje i zauvek je zahvalan na ogromnoj podršci i ljubavi koju je primio. Porodica moli za privatnost dok prolazi kroz ovaj težak period", napisali su.

Iza njega su ostali Rebeka Gejhart, koja je nakon njegove dijagnoze ALS-a povukla zahtev za razvod iz 2018. godine, njihove ćerke Bili (16) i Džordžija (14).

