Nakon 16 godina braka i dve godine odvojenog života, Džesika Albai Keš Voren i zvanično su razvedeni.Sudija je napokon potpisao njihov sporazum o razvodu, a kako pokazuju dokumenti do kojih je došao američki portal Page Six, deliće starateljstvo nad svoje troje dece - ćerkama Honor Meri (17) i Heven Garner (14) i sinom Hejesom (8)

U dokumentima je navedeno da 44-godišnja Džesika Alba i 47-godišnji Keš Voren neće jedno drugom plaćati alimentaciju, a sud im je izričito naredio da pred svojom maloletnom decom ne raspravljaju o sudskim procesima niti daju omalovažavajuće primedbe jedno o drugom.

Ono što je izazvalo najviše pažnje javnosti svakako je njihova višemilionska brakorazvodna nagodba. Džesika Alba očito je naučila vrlo skupu lekciju o predbračnim ugovorima, jer prema sudskim spisima, bivši supružnici će ravnopravno podeliti sve što se smatra bračnom stečevinom, uključujući nekretnine, umetnine i nameštaj, a koje su kupili od trenutka venčanja u maju 2008. godine, pa sve do dana razdvajanja u decembru 2024. godine.​

Takođe, bivši supružnici imaju pravo na polovinu zarade od svih filmskih i televizijskih projekata koje su pojedinačno radili tokom braka. Albina glumačka ostvarenja u tim godinama uključuju hitove poput "Sin City 2: A Dame to Kill For", za koji je navodno plaćena između milion i dva miliona dolara, "Valentine's Day", dva nastavka filma "Machete", "Little Fockers" i "Mechanic: Resurrection". Vorenovi istaknutiji producentski projekti uključuju dokumentarce "30 for 30" i "Crips and Bloods: Made In America".

Najveći finansijski udarac

Srećom za poznatu glumicu, ona će moći da zadrži sve svoje honorare od projekata pre nego što je izgovorila sudbonosno "da", što uključuje kultnu "Fantastičnu četvorku", na čijem je setu i upoznala bivšeg supruga koji je tamo radio kao asistent reditelja, kao i hitove poput "Nikad poljubljena" i "Medena".​

Ipak, najveći finansijski udarac odnosi se na njeno poslovno carstvo. Lepotica rođena u Pomoni suosnivači je brenda robe široke potrošnje "The Honest Company", čija se vrednost procenjuje na vrtoglavih 308 miliona dolara. Prema nagodbi, Voren će primiti 50 odsto njenih deonica s ograničenim pravom prenosa.

Odeća, nakit i luksuzni automobili

Istovremeno, Voren je sa svojim partnerima 2014. godine pokrenuo kompaniju za proizvodnju čarapa i donjeg veša "Pair of Thieves", koja je navodno prošle godine dosegla prodaju od 100 miliona dolara.

Kako prenosi portal TMZ, Alba je zadržala nameštaj, odeću, nakit, nekoliko bankovnih računa i luksuzne automobile poput Audija Q-6 E-tron i dve Kie Sportage. Bivši par podeliće svoja ulaganja u kompanije poput "Popchipsa" i "WeWorka", a zanimljivo je da je još prošlog meseca otkriveno da će glumica bivšem suprugu isplatiti nagodbu tešku 3 miliona dolara u dve jednake rate, od kojih druga leže 2027. godine.

