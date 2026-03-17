Nekadašnja vojvotkinja od Saseksa, Megan Markl, pojavila se nedavno na modnom događaju u Parizu i svi su bili oduševljeni njenim modnim izrazom, ali nije to jedno zbog čega se ovih dana njeno ime provlači po medijima.

Naime, portali su pisali da je Megan za "izlet" kako su ga nazvali na društvenim mrežama, potrošila cifru od 250.000 dolara, što je mnoge, prvi mah iznenadilo, a potom i iznerviralo. Zato su je u komentarima nazvali "raspinicom". Mnogi su bili mišljenja da je to bilo pravo bahaćenje.

Ovo proizilazi iz izvoda iz nove knjige novinara Toma Bowera, "Izdaja: Moć, obmana i borba za budućnost kraljevske porodice", koja analizira javnu sliku vojvotkinje od Saseksa i rivalstvo globalnih brendova i poznatih ličnosti za pažnju medija.

Prema Boveru, Megan je imala centralnu ulogu u organizaciji ovog događaja.

- Ceo potez osmislila je sama Megan - piše Tom. - Balensijaga je 2022. bila ‘otkazana’ zbog reklamiranja sa decom pored medvedića, igračaka sa fetiš tematikom. Nakon skandala, Balensijaga je angažovala novog kreativnog direktora, Pjerpaola Pičolija, koji je ranije radio za Valentina. Megan je nosila nekoliko njegovih kreacija - navodi se i dodaje:

- Pozvala ga je sa predlogom: zauzvrat za sve njene troškove, ona će iznenada ući na njegovu reviju. Balensijaga je ovo ocenila kao odličnu priliku, Nikol Kidman je dobila milione od Chanela, pa je 250.000 dolara za Megan bila relativno mala investicija.

Troškovi putovanja u Pariz

Iako ni Megan ni modna kuća nisu potvrdili cifre, procene industrije sugerišu da su troškovi mogli brzo da rastu.

Najveći trošak bio je verovatno put avionom. Privatni avion od Los Anđelesa do Pariza i nazad može koštati oko 200.000 dolara.

Smeštaj je bio u luksuznom Hôtel Plaza Athénée, jednom od najpoznatijih hotela tokom Nedelje mode u Parizu, gde cena apartmana počinju od oko 2.500 dolara po noći.

Megan je bila u pratnji svog tima za šminku, uključujući dugogodišnjeg makeup umetnika Daniela Martina, koji svoje usluge naplaćuje od 2.000 dolara po nastupu, ne računajući put i smeštaj.

Garderoba Balensijaga

Moda je bila ključni deo njenog pojavljivanja. Na reviji u Parizu, Megan je nosila dve Balenciaga kombinacije, jednu crnu i jednu belu, čija se vrednost procenjuje na oko 50.000 dolara po komadu.

Iako luksuzne modne kuće često pozajmljuju odeću za visoko profilisana događanja, vrednost ovakvih komada i dalje doprinosi ukupnoj produkciji revije.

Publicitet visokog ranga

Knjiga sugeriše da je Balensijaga videla Meganino pojavljivanje kao stratešku priliku za globalni publicitet u ključnom trenutku za brend.

Nakon 2022. i kontroverzi koje su zadesile kuću, dolazak Pjerpaola Pičolija kao kreativnog direktora označio je novi početak. Pojavljivanje poznate ličnosti na Nedelji mode u Parizu moglo je da dominira naslovima i preusmeri pažnju ka novoj eri brenda.

Reakcija princa Harija i Megan

Tom Bover je kritikovan od strane Harija i Megan zbog "fiksacije" na njih i njihov odnos sa kraljevskom porodicom.

Dalji delovi knjige tvrde da su princ i princeza od Velsa takođe smatrali Megan "pretnjom" dok su tenzije rasle pre nego što su Saseksi odlučili da se presele u Montecito.

U saopštenju od 14. marta, portparolprinca Harijai Megan odbacio je tvrdnje autora:

- Komentari gospodina Bovera odavno prelaze granicu od kritike do fiksacije. Napravio je karijeru od kreiranja teorija o ljudima koje ne poznaje i nikada nije sreo.“

