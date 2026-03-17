Zendaja u emisiji Džimija Kimela govori o glasinama da se tajno udala za Toma Holanda

Zendaja je odlučila da se našali na glasine koje su kružile internetom poslednjih dana, a koje sugerišu da se tajno udala za verenika Toma Holanda.

Gostujući u emisiji „Džimi Kimel uživo!“ u ponedeljak, 16. marta, zvezda serije „Euforija“ osvrnula se na spekulacije da se već udala za 29-godišnjeg Holanda, dok je u emisiji prikazan i lažni video sa venčanja, koji je navodno trebalo da „razjasni“ celu zabunu.

Glasine su počele nakon izjave Lo Rouč

Priče o tajnom venčanju Zendaje i Toma Holanda počele su nakon što je njen dugogodišnji stilista Lo Rouč izjavio tokom dodele glumačkih nagrada 2026. godine 1. marta da je par navodno već u braku.

Tokom svog pojavljivanja u emisiji „Džimi Kimel“, voditelj je pokrenuo temu i rekao:

„Siguran sam da znate da je internet poludeo od priča da biste možda zapravo bili udati za Toma.“

Zendaja je u šali odgovorila:

„Stvarno? Nisam videla ništa od toga!“

Obožavaoci veruju u veštačku inteligenciju u fotografijama sa venčanja

Džimi Kimel je zatim objasnio da su fanovi otišli ​​toliko daleko da su napravili veštačku inteligenciju u fotografijama sa venčanja Zendaje i Toma Holanda, u šta su neki ljudi zaista poverovali.

Zendaja je priznala da su mnogi ljudi zaista pali na te fotografije, pa je nastavila da se šali na račun cele situacije.

„Bila sam napolju u stvarnom životu i ljudi su govorili: 'O, Bože, tvoje fotografije sa venčanja su zaista prelepe.' A ja sam rekla: 'Dušo, to je veštačka inteligencija.' Nisu stvarne“, rekla je glumica.

Pogledajte u galeriji fotografije para:

Zendaja i Tom Holand Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Na Kimelovo pitanje:

„Da li je neko u vašem životu bio prevaren njima? I ljut što nisu bili pozvani?“

Zendaja je kratko odgovorila:

„Da, mnogo ljudi“,

Donela je „dokaze“ u emisiju da bi razjasnila zabunu

Glumica je zatim otkrila da je donela snimak u emisiju da bi, kako je rekla, „razjasnila zabunu“ oko svih tih glasina, dodajući da je ovo prvi put da ga javno prikazuje.

Međutim, ispostavilo se da snimak uopšte nije sa njenog venčanja, već iz njenog novog filma „Drama“, u kojem glumi pored Roberta Patinsona.

Zendaja ponela obrađenu fotografiu iz filma zbog koje mnogi sumnjaju da se udala Foto: ABC / Ferrari / Profimedia

Snimak prikazuje Zendaju kao mladu kako se fotografiše sa gostima i Patinsonom, koji igra mladoženju, dok je isečena fotografija glave Toma Holanda duhovito zalepljena preko njegovog tela.

Zendaja i Kimel nastavili su svoju šalu u studiju

Reagujući na prikazani snimak, Džimi Kimel je prokomentarisao:

„Donekle podseća na scenu iz filma“,

Zendaja je odgovorila sa osmehom:

„Da... ali bio je prelep dan“,

Kada je voditelj dodao:

„Izgledalo je kao da je neko samo grubo zalepio Tomovu glavu preko Robertove glave“,

Glumica je odgovorila:

„Ne... to je bio pravi snimak“,

Kimel je zatim pokušao da sve jednom za svagda razjasni pitanjem:

„Dakle, samo da bude jasno, to nije bila veštačka inteligencija?“

A Zendaja se držala šale i odgovorila:

„Ne, to je bilo stvarno. Bila sam tamo,“

