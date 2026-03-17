Kolumbijska glumica Sofija Vergara je jedno od najpoznatijih holivudskih imena već godinama, a vrtoglavu popularnost joj je doneo sitkom "Moderna porodica".

Iako ne govori mnogo o privatnom životu, tokom njene duge karijere smo saznali mnogo toga o vatrenoj lepotici, uključući detalje njenog raspada braka s glumcem Džoo Manganijelom, zatim o njenom sinu Manolu i drugim pojedinostima njene svakodnevice. Ipak, mnogi ne znaju da Sofija Vergara ima mlađu sestru, koja je, takođe, poznata ličnost.

U pitanju je Sandra Vergara, glumica, televizijska voditeljka i model, koja je igrala u brojnim popularnim serijama i proteklih godina sarađivala s magazinom People u radu istoimenom TV serijalu, a uz to je i beauty ekspert emisije Hook'd.

Sofija Vergara i Sandra Vergara

Ko je mlađa sestra Sofije Vergare?

Sandra Vergara Medina je rođena u Barankilji 1988. godine, a ona je zapravo Sofijina sestra od strica. Međutim, Sofijini roditelji Margarita i Hulio su usvojili Sandru kad je bila mala, pa je ona odrasla s njima.

Slavna glumica je smatra svojom rođenom sestrom, a iako je razlika u godinama između njih čak 16 godina, uvek su bile bliske i bile u odličnim odnosima.

– Ona mi je rođaka, ali smo odrasle kao sestre – rekla je Sandra Vergara jednom prilikom za Fox News. – Njena majka i otac su me podigli od malih nogu. Ona se proslavila dok sam bila dete i došla u Ameriku, a potom sam ja došla za njom.

Retko se, međutim, pojavljuju zajedno u javnosti, ali je Sandra nedavno prisustvovala promociji Sofijinog beauty brenda Toty u Majamiju.

Karijera Sandre Vergare

Nakon što se iz Kolumbije preselila u Ameriku, Sandra je četiri godine živela kod Sofije u Los Anđelesu, dok je pokušavala da se probije kao stilistkinja i šminkerka. U međuvremenu je imala priliku da sarađuje s mnogo poznatih ličnosti, uključujući italijansku glumicu Aziju Arđento, Bižu Filips, Rumer Vilis...

Imala je priliku da zaigra u nekim od najpoznatijih serija, pa ste je možda primetili u "Istražiteljima iz Majamija", "Reži me", "Odvažni i lepi"...

Potom je sa 24 godine počela da radi kao model, a pozirala je za editorijale mnogih poznatih časopisa, među kojima su Maxim i Esquire, a okušala se i kao glumica u više serija i filmova.

Odnedavno mlađa sestra Sofije Vergare gradi karijeru u oblasti prodaje nekretnina, pa je dobila licencu agenta i priključila se timu agencije Oppenheim Group. S njom učestvuje u serijalu Selling Sunset, a ističe da joj se u ovom poslu dopada energičnost kolega.

Iako ima uz sebe jednu od najpopularnijih žena u Holivudu, Sandra od početka vodi svoju karijeru na više frontova potpuno odvojeno od Sofijine.

Otvoreno je pričala o svojoj borbi

Kako je priznala jednom prilikom, u prošlosti je imala probleme s alkoholom, koji su se negativno odrazili na njen život, kao i jedna toksična veza koju je imala u dvadesetim.

U međuvremenu se više posvetila svom fizičkom i mentalnom zdravlju i nastavila dalje s novim planovima i ambicijama.

– Trezvenost nije samo stvar toga šta ne koristite... to je suočavanje sa stvarnošću bez potrebe da je izbegnete – objasnila je jednom prilikom.

