Uhapšena zvezda serije "Čuvari plaže": Oglasila se policija
Aleksandra Pol (62), zvezda čuvene serije "Čuvari plaže" uhapšena je tokom protesta protiv uzgajivačnice pasa Ridglan Farms, objekta koji uzgaja biglove za naučna istraživanja.
Glumica, najpoznatija po ulozi u seriji "Čuvari plaže", našla se među desetinama aktivista koji su upali na imanje bez dozvole i počeli da iznose pse, saopštila je kancelarija šerifa okruga Dane.
Upad na imanje i hapšenja
Prema policiji, između 50 i 60 demonstranata ušlo je na posed i počelo da uklanja veliki broj pasa. Oko 20 osoba je uhapšeno, uključujući i Aleksandru, dok su vlasti zaplenile vozila, alat za obijanje i druge dokaze.
Neki od odvedenih бигlova su pronađeni i vraćeni u objekat, ali nekoliko njih se i dalje vodi kao nestalo. Istraga o incidentu je u toku.
Aktivizam koji traje godinama
Ovo nije prvi put da je glumica privedena zbog aktivizma. Dugo je poznata kao glasna zagovornica prava životinja i već je više puta hapšena zbog građanske neposlušnosti.