Aleksandra Pol (62), zvezda čuvene serije "Čuvari plaže" uhapšena je tokom protesta protiv uzgajivačnice pasa Ridglan Farms, objekta koji uzgaja biglove za naučna istraživanja.

Glumica, najpoznatija po ulozi u seriji "Čuvari plaže", našla se među desetinama aktivista koji su upali na imanje bez dozvole i počeli da iznose pse, saopštila je kancelarija šerifa okruga Dane.

Aleksandra Pol uhapšena Foto: Dane County Sheriff's Office

Upad na imanje i hapšenja

Prema policiji, između 50 i 60 demonstranata ušlo je na posed i počelo da uklanja veliki broj pasa. Oko 20 osoba je uhapšeno, uključujući i Aleksandru, dok su vlasti zaplenile vozila, alat za obijanje i druge dokaze.

Najpoznatija je po ulozi u kultnoj seriji "Čuvari plaže" Foto: Collection ChristopheL / AFP / Profimedia

Neki od odvedenih бигlova su pronađeni i vraćeni u objekat, ali nekoliko njih se i dalje vodi kao nestalo. Istraga o incidentu je u toku.

Aktivizam koji traje godinama

Ovo nije prvi put da je glumica privedena zbog aktivizma. Dugo je poznata kao glasna zagovornica prava životinja i već je više puta hapšena zbog građanske neposlušnosti.

Ne propustitePop kultura"Pogreši čovek..." Oglasio se bivši muž Britni Spirs nakon njenog hapšenja
profimedia0631794703.jpg
Pop kulturaNakon hapšenja Britni Spirs oglasio se njen menadžer: "Nadamo se da će dobiti pomoć"
Britni Spirs
Pop kulturaDetalji hapšenja Britni Spirs: Evo zbog čega su pevačici stavili lisice na ruke
Britni Spirs na koncertu u Meksiku
Pop kulturaUhapšen sin slavne pevačice Šer: Na teret mu se stavlja više prekršaja, godinama vodi bitku sa zavisnošću
profimedia-0965077370.jpg

