Aleksandra Pol (62), zvezda čuvene serije "Čuvari plaže" uhapšena je tokom protesta protiv uzgajivačnice pasa Ridglan Farms, objekta koji uzgaja biglove za naučna istraživanja.

Glumica, najpoznatija po ulozi u seriji "Čuvari plaže", našla se među desetinama aktivista koji su upali na imanje bez dozvole i počeli da iznose pse, saopštila je kancelarija šerifa okruga Dane.

Aleksandra Pol uhapšena Foto: Dane County Sheriff's Office

Upad na imanje i hapšenja

Prema policiji, između 50 i 60 demonstranata ušlo je na posed i počelo da uklanja veliki broj pasa. Oko 20 osoba je uhapšeno, uključujući i Aleksandru, dok su vlasti zaplenile vozila, alat za obijanje i druge dokaze.

Najpoznatija je po ulozi u kultnoj seriji "Čuvari plaže" Foto: Collection ChristopheL / AFP / Profimedia

Neki od odvedenih бигlova su pronađeni i vraćeni u objekat, ali nekoliko njih se i dalje vodi kao nestalo. Istraga o incidentu je u toku.

Aktivizam koji traje godinama

Ovo nije prvi put da je glumica privedena zbog aktivizma. Dugo je poznata kao glasna zagovornica prava životinja i već je više puta hapšena zbog građanske neposlušnosti.