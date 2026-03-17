Džejms Hetfild frontmen Metalike objavio je u nedelju da se verio sa svojom devojkom Adrijanom Žilet nakon tri godine veze. Srećnu vest 62-godišnji muzičar podelio je sa obožavaocima na Instagramu, objavivši fotografiju na kojoj par u ronilačkoj opremi pozira pod vodom.

Jedinstvena prosidba

Na fotografiji Hetfild drži kutijicu sa prstenom i natpisom: „Adrijana Žilet, hoćeš li se udati za mene?“, dok njegova novopečena verenica podiže palac u znak pristanka. „Rekla je da!“, stoji u opisu objave.

46-godišnja Adrijana je na svojim društvenim mrežama otkrila više detalja o kreativnoj prosidbi.

„Najbolje rođendansko iznenađenje na putovanju“, napisala je. „Plivanje sa kit-ajkulama na petak 13. i najjedinstvenija, posebna i romantična prosidba koju jedna Riba može da zamisli. U moru punom riba, ulovili smo jedno drugo. Hvala ti, Bože, što si nas spojio.“

Džejms Hetfild Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Borba sa porocima i porodična prošlost

Hetfild je od 1997. do 2022. bio u braku sa Frančeskom Hetfild, sa kojom ima troje dece. Pevač je u prošlosti otvoreno govorio o svojoj borbi sa zavisnošću i o tome kako je početkom 2000-ih ta bolest stvorila jaz između njega i njegove porodice.

„Strah je u tome bio veliki motivator“, rekao je gostujući u podkastu Džoa Rogana.

„Mogućnost gubitka porodice me je užasavala. To je bilo moje dno spoznaja da će moja porodica otići zbog ponašanja koje sam donosio kući sa turneje. Supruga me je izbacila iz kuće, živeo sam negde sam, a to nisam želeo.“

Svoje strahove povezao je sa detinjstvom:

„Moja porodica se raspala kad sam bio dete. Otac je otišao, majka je umrla, morao sam da živim sa bratom i odjednom su moje stvari negde nestale. Jednostavno su isparile. Nisam hteo da se to ponovi. Zato sam sebi rekao šta god da se dogodi, razgovaraćemo i rešiti to.“

Dodao je kako je na rehabilitaciju otišao nakon što ga je tadašnja supruga Frančeska izbacila iz kuće.

„Moja supruga je uradila pravu stvar, izbacila me je i to me je smrtno preplašilo. Rekla mi je: 'Slušaj, nećeš sada samo ići kod terapeuta na razgovor, moraš da odeš negde i rešiš to sranje'. I to sam i učinio“, prisetio se Hetfild.

(Kurir.rs/Index.hr)