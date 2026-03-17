Melani Si, Ema Banton , Mel Bi i Džeri Halivel-Horner pregovarale su, zajedno sa Viktorijom Bekam o ponovnom okupljanju povodom serije koncerata kojom bi obeležile tri decenije od objavljivanja njihovog debi singla „Wannabe“.

Međutim, kako saznaje San članice grupe nisu uspele da postignu dogovor, pa su planovi za povratničku turneju 2026. godine odbačeni.

Potvrđujući ove vesti tokom intervjua za australijski KIIS Radio, 52-godišnja Melani Si je izjavila: „Ne, neće biti ponovnog okupljanja. Stalno komuniciramo. Želimo da uradimo nešto ko zna kada. Ipak, i dalje sam optimistična i držim palčeve da ćete videti Spajs gerls (Spice Girls) zajedno u nekom trenutku u budućnosti.“

Foto: MARY ELLEN MATTHEWS / AFP / Profimedia

San je prošlog aprila pisao o tome kako je 53-godišnja Džeri ponovo stupila u kontakt sa bivšim menadžerom benda, Sajmonom Fulerom i odletela u Majami kako bi pokušala da ugovori saradnju. Još u januaru, Melani Si je insistirala na tome da su pregovori o proslavi jubileja i dalje aktivni.

Čak je i Viktorija (51) podgrejala nade o povratku u grupu, izjavivši da joj se „sviđa ideja“ o nastupima u dvorani Sfir u Las Vegasu. Govoreći u oktobru o toj mogućnosti, rekla je:

„Bilo bi primamljivo. Ali, da li bih mogla da krenem na svetsku turneju? Ne, ne mogu. Imam posao... Ipak, zamislite koliko bi Spajs gerls bile dobre u Sfiru! Obožavam tu ideju. Mislim, ne znam ni da li još uvek umem da pevam, nikada nisam bila naročito sjajna u tome!“

Mel B Foto: Snorlax / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Tenziije i otkazani projekti

Međutim, poslednjih nedelja planovi su se izjalovili, a jedina najavljena stvar povodom godišnjice je kolekcionarski novčić Kraljevske kovnice (Royal Mint). Planirana Netfliks (Netflix) drama o grupi otkazana je prošlog meseca zbog tenzija unutar benda.

Mel Bi (50) postala je sve distanciranija od ostale četiri članice. Primetno je odsustvovala sa proslave Eminog 50. rođendana u januaru, kao i sa sastanka preostale četiri članice u Viktorijinom domu u Holand parku prošlog meseca. Takođe je propustila premijeru Viktorijine Netfliks dokumentarne serije u oktobru.

Nagoveštavajući tenzije iza kulisa, Mel Bi je ove nedelje na Instagramu objavila video u bikiniju s leđa i napisala: „Odlazim od BUKE... pa ako je to ono što donosite, možete da me POLJUBITE U... (emodži breskve).“

Grupa Spajs gerls nije nastupila u punom sastavu od ceremonije zatvaranja Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine. Poslednji put su se okupile bez Viktorije (Poš Spajs) 2019. godine na rasprodatoj stadionskoj turneji po Velikoj Britaniji i Irskoj, kada su prodale 700.000 ulaznica i zaradile po 4,4 miliona funti svaka.