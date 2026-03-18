Voljeni srpski glumac Milan Vasić u svojoj 46. godini ostvario je veliku želju i postao otac. Svaki slobodan trenutak on sada koristi kako bi bio uz suprugu Maju i njihovog sina Despota. Putem društvenih mreža, glumac je podelio delić atmosfere iz njihovog privatnog kutka, pokazavši kako provodi vreme sa naslednikom.

Kutak za igru i duhovni detalji

U unutrašnjosti njihovog doma dominira prostor posvećen mališanu. Milan je nabavio prostranu ogradicu za bebe kako bi se bezbedno igrao sa Despotom na podu. Dečak je okružen mnoštvom igračaka – od šarenih loptica i zvečki, preko plišanih životinja i jastučića, pa sve do edukativnih knjiga i modernih igračaka na baterije.

Milan Vasić se igra sa sinom Despotom Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

Osim dečijih stvari, pratioci su primetili i poseban dekor dnevne sobe. S obzirom na to da je Milan poznat kao veliki vernik koji redovno posećuje pravoslavne svetinje, zidovi njegovog doma ukrašeni su brojnim ikonama.

Tajno venčanje i krštenje na svetim mestima

Ljubavna priča Milana i Maje krunisana je intimnom ceremonijom venčanja na Kosovu i Metohiji, koju su organizovali daleko od očiju javnosti. Na istom mestu, u manastiru Gračanica, kasnije su krstili i sina. Govoreći o njihovoj svadbi, glumac je istakao koliko mu znači zajednička ljubav prema tradiciji:

"Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno" – prisetio se glumac u razgovoru za "Blic".

