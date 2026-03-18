Uspešna manekenka Sandra Karić, koja važi za ovdašnji simbol slovenske lepote, nedavno je proslavila pola decenije harmonične veze sa svojom izabranicom Larom. Iako privlači pažnju javnosti svojim izgledom, Sandra je sreću pronašla pored žene i svoju emotivnu ispunjenost ponosno deli sa pratiocima na Instagramu.

Strast bez obzira na poglede okoline

Par je nedavno viđen u zajedničkoj kupovini, gde nisu skrivale nežnost. Razmenjivanje poljubaca i zagrljaja u prodavnici jasno pokazuje da ih mišljenja prolaznika ne dotiču.

Sandra Karić u šopingu sa partnerkom Larom Foto: Printscreen/Instagram/karicassandra

Pored strasti, ove dve devojke spaja i zajednička strast prema putovanjima, pa su tako do sada obišle brojne svetske metropole poput Njujorka, ali i države kao što su Engleska, Španija i Holandija.

Od društvenih mreža do sudbinskog susreta

Njihova romansa započela je u digitalnom svetu, a put do prvog sastanka nije bio nimalo lak. Devojke su otvoreno govorile o tome kako je izgledao sam početak njihove veze:

"Bile smo prijatelji na Instagramu" - otkrila je Sandra, a sa druge strane, Lara je priznala da je morala da uloži mnogo truda i strpljenja kako bi osvojila srce popularne lepotice: "Ona nikada ne bi izašla sa mnom. Nakon dve godine konačno sam je imala ispred sebe i rekla sam, biće moja, ovoga puta" - poručila je Lara svojim pratiocima.

Duboka povezanost i međusobno divljenje

Snaga njihovog odnosa ogleda se u javnim priznanjima i poverenju koje su gradile godinama. Sandra ne krije da je i dalje fascinirana svojom partnerkom: "Njene oči su mi vrlo hipnotične, volim ih."

Lara, pak, naglašava da u Sandri ima osobu koja je poznaje bolje od bilo koga drugog, što njihovu vezu čini neraskidivom: "Ja sam sa tobom potpuno otvorena. Ne postoji niko ko me više poznaje od nje" - istakla je ona govoreći o njihovoj bliskosti.

Pogledajte video: Srpska manekenka nosila Prada reviju