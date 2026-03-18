Šon Pen, ovogodišnji dobitnik Oskara za najbolju sporednu mušku ulogu, nije prisustvovao svečanoj dodeli nagrada jer je otputovao u Ukrajinu. Tamo je umesto originalne statuete Oskara primio njegovu posebnu, ručno izrađenu verziju, piše Daily Mail.

Glumac (65) nagrađen je za ulogu u filmu "Jedna bitka za drugom", ali slavlje nije održao u Dolbi teatru u Los Anđelesu, nego u Kijevu. U ponedeljak je viđen na ulicama ukrajinske prestonice, a kasnije se sastao i s predsednikom Volodimirom Zelenskim. Da Pen ipak ne ostane bez simbolične nagrade, pobrinuo se Oleksandr Pertsovski, direktor Ukrajinskih železnica, koji mu je uručio posebno izrađenu statuetu.

Gvozdeni Oskar

Pertsovski je nagradu nazvao "Gvozdenim Oskarom" jer je izrađena od metala železničkog vagona koji su oštetile ruske snage. "Nedostaje vam Oskar. Uostalom, svoj poslednji ste dali predsedniku. Zato smo napravili ovaj", rekao je Pertsovski Penu u videu objavljenom na društvenim mrežama.

"Rekli ste da su metali preživeli, pa smo ovde stavili neke reči koje su nam vrlo posebne. Nije zlatan, ali je vrlo stvaran i dolazi iz dubine naših srca. Važan nam je", dodao je. Vidno dirnut, Pen je zagrlio Pertsovskog i odgovorio: "Sve je ovo pravo blago, hvala vam."

Šon Pen i Volodimir Zelenski zajedno tokom sastanka u Ukrajini nakon dodele Oskara Foto: Handout / AFP / Profimedia

Na poleđini je ugravirana poruka: "Ovaj čelik je nekad prevozio milione ljudi daleko od rata. Onda je došla ruska raketa. Nismo ga pretopili u oružje. Iskovali smo ga u znak zahvalnosti - vama. Za vaš talenat. Za vašu hrabrost da stojite uz Ukrajinu."

Dugogodišnja podrška Ukrajini

Šon Pen je veliki zagovornik Ukrajine i posetio je zemlju nekoliko puta. Tokom jedne od poseta, kada je Rusija započela invaziju, snimao je dokumentarac o Zelenskom. Film, koji prikazuje uspon Zelenskog od komičara do ratnog vođe, premijerno je prikazan na Berlinskom filmskom festivalu 2023. godine. Pen i Zelenski su tokom saradnje izgradili, kako su obojica rekli, blisko prijateljstvo.

Šon Pen Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

"Možemo da kažemo da je u Ukrajini, ali to je njegova lična poseta; on to tako vidi, da mora da bude u Ukrajini", rekao je jedan ukrajinski službenik za AFP. "On samo želi da podrži Ukrajinu." Prošle godine, Pen i rok zvezda Bono na Filmskom festivalu u Kanu uputili su strastveni apel Zapadu da stane uz Ukrajinu, pozirajući na crvenom tepihu s ukrajinskim vojnicima.

Gledaoci podeljeni zbog nedolaska

Penov nedolazak na dodelu Oskara razljutio je neke korisnike društvenih mreža, koji su predložili da se nagrade ubuduće ne dodeljuju pobednicima koji nisu prisutni.

Šon Pen i Valerija Nikov Foto: Ziya / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Trebalo bi da postoji pravilo da ko se ne pojavi jer ga nije briga za nagradu, taj je i ne dobije, kao na tomboli. Nije se pojavio? Sledeći na spisku, molim. Izuzetak bi bili zdravstveni razlozi. Šonu Penu nimalo nije stalo do ove nagrade", jedan je od komentara. Drugi su se pitali: "Šta je, dođavola, Šon Pen imao pametnije da radi nego da ide na Oskare?"

Pen je i ranije propuštao ceremonije na kojima je bio nominovan, uključujući i ovogodišnje nagrade BAFTA i nagrade Ceha filmskih glumaca, gde je takođe odneo pobedu. Glumac Kiran Kalkin, koji je proglašavao pobednika, našalio se na Penov račun. "Šon Pen večeras nije mogao da bude ovde, ili nije želeo, pa ću ja prihvatiti nagradu u njegovo ime", rekao je glumac iz serije "Nasleđe".

(Kurir.rs/ Index.hr)

