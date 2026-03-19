Bruklin Bekampriredio je majci Viktoriji Bekam još jedno javno poniženje pre nekoliko dana kada je javno Dan majki čestitao svojoj tašti Klaudiji Hefner Pelc, dok svoju majku nije ni pomenuo. Nakon toga pojavio se na gala događaju sa svojom suprugom. I da stvari budu još gore, domaćin te večeri je bliski prijatelj britanske dizajnerke.

"Srećan rođendan najboljoj tašti. Mnogo te volim i nadam se da si imala najlepši dan", i to je Bruklin Bekam poručio svojoj tašti preko Instagrama. Viktorija Bekam za njega kao da više ne postoji.

Nije ga odobrovoljila ni ovakva poruka Dejvida Bekam, objavljena baš na Dan majki. I Bruklin Bekam izgleda veoma srećno u svom braku, nakon što je početkom ove godine osuo paljbu po svojim roditeljima, ali i braći Romeu i Kruzu, dok sestru Harper, za sad, najviše štedi.

Porodični raskol traje iako su Viktorija Bekam i Dejvid Bekam javno čestitali 27. rođendan sinu prvencu Bruklin i poručili mu da ga mnogo vole. Čuveni par koji sve do sad nije komentarisao eksplozivno saopštenje njihovog naslednika, šalju jasne signale da žele da se pomire.

Bruklin i Nikola Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ali snaju Nikolu Pelc ne pominju. Ranije su izvori bliski Bekamovima rekli da su oni spremni na pomirenje, pod uslovom da se Bruklin razvede. Ako to odgovara istini, teško da će otuđeni sin pristati na taj ultimatum. Nizom emotivnih objava koje je podelio sa javnošću u međuvremenu, stavlja do znanja da mu je sjajno u braku i da obožava svoju suprugu.

Pokazao je to i na gala svečanosti koju je pre dva dana u Los Anđelesu organizovala Fondacija slavnog muzičara Eltona Džona.

Čuveni Britanac očigledno ne želi da javno zauzme stranu Viktorije Bekam iako su prijatelji decenijama.

Kakva veza spaja Eltona Džona i Bekamove

Elton Džon smatra Viktoriju i Dejvida Bekam za članove svoje najuže porodice. Pozvao ih je na svoje venčanje sa Dejvidom Furnišem, 2014. godine. Često su zajedno letovali na njegovg jahti, krstereći jugom Francuske.

Bekamovi sa Eltonom Džonom Foto: Profimedia

Viktorija je otkrila da je upravo koncert Eltona Džona u Las Vegasu bio prelomni trenutak kada je shvatila da želi da napusti grupu Spice Girls. Posmatrala je kakvu on strast gaji prema muzici, pa je shvatila je da moda njena veća ljubav od pevanja.

Spajs grls i Elton Džon Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Kada su se Elton Džon i njegov suprug sreli sa Viktorijom i Dejvidom Bekamom na venčanju Megan Markl i princa Harija 2018. u Vindzoru, desio se njegov neobičan poljubac sa čuvenim fudbalerom, usta u usta, što je bio odraz njihove velike bliskosti.

Elton Džon i Bekam Foto: Printscreen Instagram

Prijateljstvo su pretočili u kumstvo pa je Elton Džon krstio Bruklina i Romea Kruza. Da li je čuveni Elton Džon sada staje na stranu pšoznatog naslednika kojeg je krstio ili je nešto drugo u pitanju?

Ranije je isticao da su Bruklin i Nikola sjajan par, i da je jako vole. Izvori bliski njemu rekli su da se on "slatko smeje" u društvu amričke glumice kao i da misli da ona ima odličan smisao za humor.

Nije komentarisao raskol u porodici Bekam, već je zauzeo neutralan stav i smatra se da je posrednik između zavađenih strana, pa čak i neka vrsta duhovnog savetnika i da želi da pomiri Bruklina i Nikolu sa Viktorijom i Dejvidom.

Da li je poziv na humanitarno veče Elton John AIDS Foundation imali takvu, posredničku stranu? Videće se uskoro da li je navodna mirovna misija dala rezultate.

Neki ga i pored toga kritikuju što je uopšte zvao Bruklina i njegovu suprugu na svoju tradicionalnu manifestaciju posle skandala i ne vide u tome bilo kakvu neutralnost.

