San svake devojke je da bude zaprošena na drugačiji ili kreativan način. Upravo iz tog razloga, mnoge holivudske face se već godinama utrkuju ko će na spektakularniji način zaprositi svoju dragu, te se sve češće odlučuju za neobične, ali i prilično skupe prosidbe. U nastavku teksta pročitajte koje su bile najčudnije, ali u pozitivnom smislu.

Džejms Hetfild i Adrijana Žilet

Džejms Hetfild frontmen Metalike objavio je u nedelju da se verio sa svojom devojkom Adrijanom Žilet nakon tri godine veze, a zaprosio ju je pod vodom dok su bili okruženi morskim psima. Na fotografiji Hetfild drži kutijicu sa prstenom i natpisom: "Adrijana Žilet, hoćeš li se udati za mene?", dok njegova novopečena verenica podiže palac u znak pristanka.

Džejms Hetfild verio Adrijanu Žilet pod vodom Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Kanje Vest i Kim Kardašijan

Kada je najpopularnija starleta Kim Kardašijan u pitanju, sve je spektakl. Nju je, sada već bivši muž, reper Kanje Vest, zaprosio na najspektakularniji način. Naime, on je sada već davne 2013. godine iznajmio „AT&T Park“ u San Francisku i pripremio jedinstvenu prosidbu svojoj budućoj ženi. Pozvao je Kim, njenu porodicu i prijatelje da zajedno obeleže poseban dan.

Reper je takođe na video-bimu napisao poruku: "Moliiiim teee udaj se za meneeee!!!". Takođe, doveo je 50 članova orkestra koji su svirali omiljenu pesmu Kardašijanke "Young and Beautiful" od Lane del Rej.

Govor na španskom i dijamanti na plaži

Džo Manganijelo i Sofija Vergara su se verili na Badnje veče u decembru 2014. Džo je pripremio govor na španskom jeziku.

"Zaprosio sam je na španskom, morao sam da pričam jezik koji mi nije poznat i zbog toga sam bio najviše nervozan. Poslednje što želite da vam se desi je da zabrljate prosidbu na španskom", pričao je Džo u jednom intervjuu 2015.

Dženifer Lopez i Aleks Rodrigez

Džej Lo je tokom svog života verena nekoliko puta, ali definitivno je to na najspektakularniji način uradio njen sada bivši verenik Aleks Rodrigez. Naime, bivši bejzbol igrač je Lopezovu zaprosio u martu 2019. godine na Bahamima raskošnim prstenom od milion dolara.

Dženifer Lopez, Aleks Rodrigez Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Prosidbe na krovu sveta i u srcu Afrike

Tom Kruz je sada već bivšu suprugu Kejti Holms zaprosio takođe na spektakularan način. Slavni glumac ju je zaprosio na Ajfelovoj kuli, koju je iznajmio za ovu priliku. Tada su bili u vezi samo dva meseca.

Tom Kruz, Kejti Holms Foto: SMG / Zuma Press / Profimedia

Princ Vilijam je sadašnju vojvotkinju od Kembridža zaprosio na romantičnom odmoru u Africi. Kasnije je princ ispričao da je prsten nosio u rancu tri nedelje pre nego što je konačno skupio hrabrost da pita Kejt Midlton da se uda za njega.

Iglo na glečeru i inicijativa pevačice

Nemački model Hajdi Klum je jedna od žena koja je zaprošena na retko originalan način. Slavni pevač Sil je svoju dragu helikopterom odveo na vrh glečera u Kanadi, gde je naredio izgradnju njihovog privatnog igloa. Unutra je bio krevet prekriven laticama ruža, na desetine sveća i brojne đakonije. Nije mogla da ga odbije.

Hajdi Klum, Sil Foto: Rojters

Kod pevačice Pink i njenog supruga Kerija Harda stvari su se odvijale malo drugačije. Pevačica je čekala četiri godine da je Keri zaprosi, pa je na kraju rešila da uzme stvar u svoje ruke. Napravila je transparent na kojem je napisala: "Udaj se za mene, ozbiljna sam", i pokazala ga tokom jedne od njegovih moto trka 2005. godine. Naravno, on je sišao sa motora i rekao "da".

Pink sa suprugom Kerijem Hartom Foto: Profimedia

Pokloni i dvostruka pitanja

Muzički producent Džordan Bretman zaprosio je pop zvezdu Kristinu Agileru na odmoru u Kaliforniji. Hotelsku sobu ispunio je laticama ruža i velikim brojem poklona uz koje je bila i pesma. Poslednji poklon bio je prsten od pet karata.

Kristina Agilera sa suprugom u bazenu Foto: Printskrin/Instagram

Komičar Nik Kenon je rešio da jedna prosidba nije dovoljna, pa je pevačicu Maraju Keri zaprosio čak dva puta. Najpre na krovu njenog stana na Menhetnu, kada joj je na ruku stavio prsten od 17 karata, koji je bio sakriven u čokoladici. Nekoliko dana kasnije, poveo ju je na privatnu vožnju helikopterom, kada ju je ponovo pitao da se uda za njega.

