Na plaži u Los Anđelesu snimljene su prve scene novog rimejka kultne serije "Čuvari plaže", a već sada je jasno da stiže potpuno nova generacija spasilaca. Legendarna postava iz devedesetih, predvođena Dejvidom Haselhofom i Pamelom Anderson, dobila je naslednike – Nou Beka, Džesiku Belkin, Šej Mičel, Tadeusa Lagrona i Stivena Amela.

Intenzivni treninzi pod budnim okom paparaca

Glumci su već počeli sa intenzivnim pripremama, a paparaci su ih uhvatili tokom treninga na plaži. U kupaćim kostimima i sa prepoznatljivom opremom za spasavanje, nova ekipa uvežbava scene u vodi i na pesku pod nadzorom trenera. Fotografije otkrivaju opuštenu atmosferu na setu, ali i ozbiljan fizički angažman koji ova uloga zahteva.

Može li rimejk nadmašiti original?

I dok se mnogi pitaju mogu li nadmašiti original, jedno je sigurno – nova verzija donosi sunce, akciju i atraktivnu postavu koja već sada privlači veliku pažnju. Hoće li uspeti da ponove uspeh kultne serije i ostanu upamćeni kao njihovi prethodnici, ostaje da se vidi.

Ne propustitePop kulturaZa ovom zvezdom "Čuvara plaže" su svi ludeli: Zvali su je Pamelinom naslednicom, a kad vidite kako izgleda sa 56 godina zanemećete!
Pop kulturaTetovaža, bujni silikoni i zavodljiva plava kosa: Pamela je zbog ovih fotografija bila tiha patnja muškaraca širom sveta, nije imala konkurenciju
Pop kulturaZa ovom fatalnom lepoticom su ludeli Srbi: Denis je za njom izgubio glavu "Pet dana je bila u mom krevetu"
Pop kulturaDa li je prepoznajete? Za njenim oblinama u kupaćem uzdisala je planeta, fatalna plavuša iz Čuvara plaže danas je neprepoznatljiva (FOTO)
Pogledajte video: Holivudska glumica posetila Zlatibor

Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor sa ekipom Kurira: Moja duša je odavde Izvor: Kurir televizija