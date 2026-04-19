"Bilo je previše važno za mene da postanem majka da bih reskirala da mi ponestane vremena za to", rekla je glumica Monika Kruz o odluci da u 36. godini dobije dete uz pomoć anonimnog donora.

Monika Kruz je 2014. godine dobila devojčicu Antonelu. Vest o tome imala je veliki odjek, naročito što se trudnoća odvijala daleko od očiju javnosti, ali i zbog pitanja ko je otac deteta.

Na blogu za španske novine El País sestra Penelope Kruz odbacila je nagađanja "ko je tata?": "Želim otvoreno da razgovaram o tome, jer ovo je prilika da iskažem svoju zahvalnost svim onim anonimnim donorima koji pomažu ženama poput mene da ostvare životni san".

Prokomentarisala je i pitanje da li je bilo negativnih reakcija s obzirom na to da je Španija katolička zemlja.

Monika Kruz

"Naravno da je bilo ljudi za i protiv, ali to mi nije bilo važno. Bitno je da je moja ćerka okružena ljubavlju. Verujem u pravo da ideš putem koji tebi najviše odgovara. Morala sam da pronađem svoju ćerku na ovaj način", dodala i poručila: "Odlučila sam da sama odgajam dete, nisam tražila savršenog muškarca".

Kako je istakla, ženama je teško da nađu partnera bez obzira na to kako okolina ocenjuje njihov izgled pa napomenula da ona više nije fokusirana na to. Njena sestra, slavna glumica Penelope Kruz, bila je pored nje na porođaju.

Na pitanje kako će ćerki Antoneli Sančez Kruz objasniti priču o njenom dolasku na svet, rekla je: "Biće to spontani razgovor. Nikada nisam brinula o tome. Čak i ako ne pita, objasniču joj koliko mogu. Ne želim da se oseća da smo "posebna" porodica, jer ne verujem da to postoji. Kada se prema stvarima odnosite kao da su prirodne, tada ne stvarate traumu".

Glumica je naglasila da ju je porodica podržala i da je nikada nisu osuđivali zbog važne odluke.

"Moja sestra nije tip koji bi me prisiljavao na savete, ali pošto je starija i već ima dvoje dece, ona je stručnjak, pa je naravno pitam za viruse i te stvari! Mama mi je pomogla da odviknem Antonelu od dojenja kada je bio momenat za to. Nemam dadilju. Jednom sam imala jednu i smetala mi je. Antonelu svuda vodim sa sobom. Teško ju je ostaviti. Ali u isto vreme želim da joj budem primer kao što je moja mama bila meni, prmer vredne, nazavisne, snažne žene, tako da ću možda morati pronaći dodatnu pomoć", ispičala je 2014. godine.

Zanimljivo je da je i njena sestra Penelope Kruz u isto vreme bila u drugom stanju i čekala drugo dete, ćerku Lunu (glumica sa suprugom Havijerom Bardemom ima i sina Lea).

Sestre i brat Kruz su među najsložnijima na svetskoj javnoj sceni i nažalost su svojevrsni izuzetak među poznatim ličnostima koje spajaju rodbinske veze.

VIDEO: Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor: