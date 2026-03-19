Nakon višemesečnih spekulacija da su u vezi, Nikol Kidman i glumac Sajmon Bejker su pokazali da možda između njih zaista postoji nešto više od kolegijalnog odnosa.

Glumci su se na njujorškoj premijeri njihove nove serije "Skarpeta" držali za ruke i izgledali odlično raspoloženo pored kolega Džejmi Li Kertis, Arijane Debous i Bobija Kanavalea.

Oskarovka je izgledala uobičajeno elegantno, ovog puta u crnoj Chanel haljini sastavljenoj od sakoa i poluprovidne maksi-suknje, dok je Bejker nosio bež odelo i crnu majicu.

Molila ga da sarađuju

– Poznajemo se dobar deo života, pa sam uvek htela da radim nešto značajno sa Sajmonom – istakla je nedavno glumica, koja bliska prijateljica s Bejkerovom bivšom suprugom Rebekom Rig, i priznala da ga je "preklinjala" da sarađuju.

– Tako sam mu ponavljala: "Hoćeš li, molim te, molim te, da radiš ovo sa mnom?", a on je bio u periodu kad je mogao da bude daleko od kuće i radi stvari koje mu se dopadaju. I rekao mi je "da"!

Nikol Kidman i Samon Bejker su već sarađivali, kada su igrali bračni par u seriji Roar (2022), a on je istakao da su se odlično zabavili.

– Nije mi bilo čudno. Ranije smo se ljubili u obraz i mnogo smo se grlili. Čak smo živeli u istoj kući – rekla je Nikol. – Znate, žena s kojom sam odrasla je dugo bila udata za njega, 29 godina, tako da smo mi ista osoba.

Reakcija Kita Urbana na vest da Nikol Kidman ima novog dečka

Kako prenose mediji, kantri muzičar Kit Urban, bivši muž Nikol Kidman, "očajan je zbog tračeva o romansi" i zato što glumica nastavlja dalje tako brzo nakon njihovog razvoda.

– To što je video Nikol i Sajmona kako se drže za ruke mu je isto kao da je video najboljeg prijatelja sa svojom gospođom i to ga je povredilo – kaže neimenovani izvor za Woman's Day. – Znao je da je prirodno da joj se Sajmon nađe, on je bio tu i za Naomi Vots posle razvoda od Liva Šrajbera.

Izvor je dodao da se Urban nada da su se Nikol i Sajmon samo zabavljali ispred kamera, jer bi mu teško palo da su zaista u vezi.

– Kit se nada da se samo zezaju zbog naslova. Ali čak i to mu deluje kao izdaja jre i Nikol i Sajmon znaju da bi ga povredio i nagoveštaj njihove veze – kaže anonimna osoba. – Već je sumnjao da su se zbližili tokom snimanja. Ovo postaje njegova najgora noćna mora.

