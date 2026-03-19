Dok je Šon Pen ponovo u centru pažnje nakon osvajanja Oskara, interesovanje javnosti sve više privlači i žena koja mu je u poslednje vreme najveća podrška – glumica i model Valerija Nikov.

Pen i 35 godina mlađa Nikov u vezi su gotovo dve godine, a svoju romansu su prvi put javno predstavili u novembru 2024. na Međunarodnom filmskom festivalu u Marakešu. Iako su već ranije bili snimljeni zajedno u Madridu, njihov izlazak na crveni tepih označio je početak veze u očima javnosti. Zanimljivo je da je Pen samo nekoliko meseci pre toga tvrdio kako je srećan kao samac i da želi da izbegne dramu u ljubavnim odnosima. Ipak, čini se da je upravo Valerija promenila njegov pogled na ljubav.

Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia, Valery HACHE / AFP / Profimedia

Humanitarni angažman i trijumf na dodeli Oskara

Posebnu pažnju izazvala je i ovogodišnja dodela Oskara, na kojoj je Pen osvojio nagradu za najboljeg sporednog glumca za ulogu u filmu "Jedna bitka za drugom" – ali se nije pojavio kako bi je preuzeo. Umesto toga, u tom trenutku je bio u Ukrajini, gde već godinama aktivno podržava zemlju pogođenu ratom. I dok je on bio odsutan, mnogi ističu kako mu je Nikov velika emocionalna podrška, prateći ga na brojnim događajima i javno stojeći uz njega.

Multitalentovana umetnica sa prestižnim obrazovanjem

Nikov dolazi iz sveta mode i glume. Radi kao model i glumica, a gledaoci su mogli da je vide u seriji "Emili u Parizu" te u francuskim televizijskim projektima poput "Majk" i "Ne brini za decu". Glumu je usavršavala na prestižnim institucijama kao što su londonska Kraljevska akademija dramskih umetnosti (RADA) i pariski Kur Floran.

Šon Pen i Valerija Nikov
Foto: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Kao model sarađivala je sa poznatim brendovima poput Karoline Herere, a zastupa je agencija Premijum Models. Osim toga, Nikov ima niz zanimljivih veština – bavi se boksom, jogom, svira klavir, a posebno voli jahanje, što često deli i na društvenim mrežama. Govori čak četiri jezika – francuski, engleski, španski i ruski – što joj dodatno pomaže u međunarodnoj karijeri. Bliska je i sa glumicom Kamil Razat, sa kojom je sarađivala i privatno se druži, a zajedno su radile i na projektu "Pariz Pigal".

Nova stabilnost nakon burnih brakova

Od kada su vezu učinili javnom, Nikov i Pen zajedno su se pojavljivali na brojnim događajima – od Kana, gde su podržali Bona, do festivala Limijer u Lionu, gde je Pen bio počasni gost. Nedavno su viđeni i u opuštenoj šetnji Los Anđelesom.

Šon Pen i Valerija Nikov
Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Iako Pen iza sebe ima tri braka – sa Madonom, Robin Rajt i Lejlom Džordž, čini se da je u ovoj vezi pronašao novu stabilnost. Valerija Nikov je danas više od devojke slavnog glumca – postala je važan deo njegovog života u trenutku kada balansira između filmske karijere i humanitarnog angažmana. Sudeći po njihovim zajedničkim pojavljivanjima, njihova priča tek se razvija.

(Kurir.rs/ShowBuzz)

