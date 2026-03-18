Slušaj vest

Glasine o romansi između vozača Formule 1 Luisa Hamiltona i rijaliti zvezde Kim Kardašijan sve su glasnije, a dodatno ih je podstakao Hamiltonov komentar na njenoj poslednjoj objavi na Instagramu. Naime, četrdesetjednogodišnji sportista komentarisao je fotografiju na kojoj četrdesetpetogodišnja Kim pozira u glamuroznoj Gučijevoj haljini za Oskare, a mnogi njegov potez tumače kao prvo javno priznanje njihove veze.

Komentar koji je privukao pažnju

Kim Kardašijan bila je jedna od brojnih zvezda na zabavama nakon dodele Oskara u nedelju uveče, a svoje izdanje podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama. Iako je Hamilton ostavio samo emotikon sa srcima u očima, to je bilo dovoljno da pokrene lavinu reakcija. Nije bio jedina slavna osoba koja je pohvalila njen izgled; komplimente su joj uputile i druge zvezde, poput Melise Džordž.

Zajednički odmor podstakao nagađanja

Par je ranije ovog meseca podstakao nagađanja o vezi kada su viđeni zajedno na odmoru u blizini jezera Pauel, na granici Jute i Arizone. Tamo su snimali selfije i uživali u zalasku sunca na skrivenoj lokaciji. Veruje se da su odseli u lokalnom rizortu sa pet zvezdica.

Promena u Hamiltonovom stavu?

Hamiltonov najnoviji potez u suprotnosti je sa njegovim ponašanjem u februaru, kada je odbio da odgovori na pitanje o navodnoj vezi. Stoga bi njegov komentar mogao da znači da je postao otvoreniji za javno potvrđivanje romanse sa Kim. Zvezda šoua "Kardašijanovi" proteklog vikenda viđena je na jednom događaju sa sinom Sejntom Vestom, kojem je kupila skupocenu Pokemon kartu vrednu više od 1.000 dolara.

Pogledajte video: Trening Kim Kardašijan