Kubanski Bred Pit kako mnogi zovu Vilijama Levija, a sa namerom da istaknu njegovu nesvadakišnju lepotu, za kratko vreme prešao put od omiljenog glumca do najskandaloznije zvezde telenovela, a svojim postupcima je neretko zgražavao javnost. Čak je i decu upleo u svoje afere, ali sudeći po njegovoj novoj objavi na Instagramu, situacija se smirila.

Vilijam Levi (45) čestitao je nedavno na Instagrmu rođendane svojoj ćerki i sinu, poručivši: "Srećn rođendan mojopj princezi i mom šampionu. Tako sam blagosloven što mogu da slavim sa vama. Još mnogo zajedno da slavimo. Volim vas uvek".

Levi koji je rođen u Havani na Kubi kao najstarije dete u porodici, dobio je dvoje dece sa bivšom nevenčanom suprugom Elizabet Gutijerez, poznatom glumicom. Bivši par ima sina Kristofera Aleksandera, koji se rodio 12. marta 2006. i danas se bavi bejzbolom. Njihova ćerka Kejli Aleksandra mlađa je od brata četiri godine, a rođendan slavi 6. marta, pa kako su njegova oba naslednika rođena istog meseca, približnih datuma, glumac im je čestitao zajedničkom porukom.

Vilijam Gutijerez Levi i Elizabet Gutijerez rastali su se 2024. posle dve decenije zajedničkog života. Imali su više nego burnu vezu obeleženu njegovim neverstvima.

Kubanski glumac je sa 15 godina napustio Havanu i otišao u Majami gde je dve godine pohađao časove glume, tamo je i upoznao Elizabet Gutijerez. Radio je kao model i učestvovao u rijaliti emisijama pre nego što je dobio prve uloge. Početak njegove karijere obeležile su serije Olvidarte Jamas, Mi vida eres tu i Acorralada. Usledile su sapunice Pasion i Cuidado con el angel, a onda i telenovela Sortilegio gde je glumio uz bivšu Mis Meksika Žaklin Brakomontes. I ona se navodi kao njegova bivša ljubavnica.

Preljuba preljubu stiže

Vilijam Levi predstavljao se kao veran muškarac, ali se brzo otkrilo da se radi o lažnom imidžu. Dok je bio u vezi sa Elizabet, koju vidite na fotografiji, imao je aferu sa koleginicom Himenom Navarete, sa kojom je igrao u telenoveli “Oluja u srcu” i koja je sama priznala da su bili ljubavnici, a njihove zajedničke fotografije kružile su medijima.

Vilijam sa suprugom Elizabet Gutijerez i decom Foto: INFphoto.com / INSTAR Images / Profimedia

Usledila je afera sa Žaklin Brakomontes kojoj se "kleo da će se razvesti". Iako je demantovao da je prevario Elizabet sa ovom meksičkom zvezdom, bivša misica je izjavila da je rešila da prekine tu tajnu vezu nakon što je saznala da Levi sa svojom partnerkom čeka drugo dete.

Šokantna optužba

Levi je zgrozio javnost kada je pre više godina optužen da je namamio maloletnu devojku u sobu jednog hotela i prisilio je na polni odnos. Optužnica je povučena, ali Vilijam nije negirao da je imao odnos sa tom devojkom, već je rekao da ga je slagala koliko ima godina.

Bivša supruga mu je mnogo puta oprostila, ova preljuba presudila

Elizabet Gutijerez često je govorila da će ostaviti nevernog Vilijama Levija, ali bi mu praštala neverstva sve do jednog momenta. Otkrila je da je kap koja je prelila čašu bila njegova afera sa Barbarom Lopez, ćerkom čuvenog producenta Rejnalda Lopeza.

"Jedva je čekao da je odvede u krevet. U pauzama joj je govorio šta želi da joj radi, a ona nije odolela njegovom šarmu, kao i mnoge druge. Za njega je to bio samo seks, ali platio je to tako što se rastao i od dece", rekao je izvor koji je napomenuo da je glumac imao 80 ljubavnica, a negde taj broj premašuje 100.

Stideo se sapunica pa bankrotirao

Vilijam Levi koji je 2011. godine glumio u sportu Dženifer Lopez "I’m Into You" za sada je poslednju ulogu odigrao u filmu South Beach Love (2021). Pokušavao je bezuspešno da karijeru nastavi u Holivudu, a vremenom je dospeo u pravu finansijsku krizu. Zbog slabijih honorra, morao je da se odrekne luksuznih automobil a 2016. godine mu je, zbog duga od milion dolara, zaplenjena kuća.

"Bio je arogantan i mislio je da je ceo svet njegov, a sada nema ništa. Mora da pronađe način na koji će zaraditi za život i da ne bude previše "ponosan". Prolazi kroz težak period i verovatno će morati da se vrati sapunicama. Stvar je u tome što se razbacivao novcem na početku karijere. Proslavio se u Meksiku, pa došao u Majami i dopustio sebi da odbija uloge, nije želeo da igra u telenovelama. Hteo je holivudske filmove i stideo se glume u serijama, smatrao ih je mrljom u svojoj karijeri. Pre nekoliko godina želeo je da se probije u Holivudu, ali je shvatio da je lepotana poput njega tamoima mnogo. Glumio je u projektima koji su prošli nezapaženo", pisali su meksički mediji.

Ćerka ga uhvatila u preljubu

Pre nekoliko godina priredio je jedan od najvećih skandala kada je njegova ćerka pozvala policiju i rekla da čuje ženski glas iz spavaće sobe, piše "Us Weekly".

Kada je pokušala da uđe u tu prostoriju, otac ju je gurnuo. Glumac je kasnije negirao da je to uradio, a u izveštaju je navedeno da na Kejli nije bilo "bilo kakvih tragova, crvenila ili znakova povrede".

Incident je zabeležen kamerom pa se na snimcima moglo čuti kako Elizabet i ćerka Kajli govore policiji da je Vilijam pozavo u kuću nepoznatu ženu. Glumica ga je tada nazvala bivšim.

"Ovo je moja kuća i kuća moje dece, tako da ona treba da ode", govorila je pa u intervjuu za magazin Hola ispričala:

"Trenutno nismo zajedno. Sa moje strane, to nikada nije bilo zbog nedostatka ljubavi, samo smatram da nisam ista devojka koju je upoznao pre 20 godina. Ono što želimo u ovom trenutku je drugačije. Uvek ću ga voleti, uvek ću mu želeti sve najbolje, i kao što sam uvek govorila, bio sa mnom ili ne, želim da ga vidim srećnog. To je ono u šta sam se zaljubila, u njegov osmeh. Uvek želim da ga vidim nasmejanog".

Napomenula je da je on ljubav njenog života i da su njihova deca prihvatila razvod.

Levi prošle godine uhapšen

Glumac ne može bez skandala pa je u aprilu 2025. uhapšen u Fort Loderdejlu na Floridi, zbog pijanstva u javnosti i remećenja javnog reda i mira. Prihvatio je "sporazumni program za prekršaje" koji mu je obezbedio da izbegne dalji krivični postupak ukoliko ispuni određene uslove. Preko mreža je kasnije poručio da je "pokušao da ostane miran" i našalio se kako je u pritvoru stekao nova poznanstva.

Vilijam Levi je priveden zbog nasilničkog ponašanja u alkoholisanom stanju Foto: Broward County Jail/NBC 6 South Florida / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

