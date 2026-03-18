Kejt Hadson bila je nominovana za Oskara u kategoriji najbolje glumice za ulogu u filmu "Song Sung Blue", a u najvećoj filmskoj noći bila joj je potrebna podrška. Majka Goldi Hon bila joj je pratnja na crvenom tepihu, dok su njihovi partneri odlučili da reflektore prepuste njima i uđu na ceremoniju diskretno, bez poziranja fotografima. Porodično veče u Dolbi teatru pokazalo je šta znači biti tih, a snažan oslonac.

Kurt Rasel, Goldi Hon porodično na dodeli Oskara Foto: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia

Kurt Rasel (74) pojavio se na 98. dodeli Oskara u klasičnom crnom smokingu, ali je svesno zaobišao crveni tepih kako bi sva pažnja ostala na Goldi i Kejt. Sedeo je uz Goldi Hon i viđen je u razgovoru sa Demi Mur i Delrojem Lindom tokom ceremonije. Na sličan potez odlučio se i glumičin verenik Deni Fudžikava, koji je ipak pronašao način za zajednički selfi sa učesnicima – Ema Stoun, Dejv Mekeri i Demi Mur bili su u kadru.

Kurt Rasel, Goldi Hon i Kejt Hadson porodično na dodeli Oskara Foto: Emma McIntyre / Getty images / Profimedia, KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia, Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia

Tradicija i obećanje

Već nekoliko dana ranije, u emisiji "Live With Kelly and Mark" u Njujorku, Rasel je najavio dolazak.

"Prvobitno je Goldi trebala da bude njena pratnja, ali ja ću im se pridružiti – biće to divno veče“, rekao je i podsetio na porodičnu oskarovsku tradiciju.

Goldi Hon dobila je Oskara za "Cactus Flower", 1969. godine, a bila je nominovana i za "Private Benjamin" (1980.). Kejt je prvu nominaciju dobila za "Almost Famous" (2000.), a ovogodišnja za "Song sang blue" bila joj je druga. Nagradu je na kraju odnela Džesi Bakli za ulogu u "Hamnetu".

Džesi Bakli i Majkl B. Džordan dobitnici Oskara 2026 za najbolje glumce Foto: Valerie Goodloe/MPI/Capital Pict / Capital pictures / Profimedia

Dominacija na 98. dodeli Oskara

Što se tiče same dodele, film "One Battle After Another" dominirao je sa ukupno šest nagrada od 13 nominacija, uključujući nagradu za najbolji film i režiju Paula Tomasa Andersona. Šon Pen osvojio je Oskara za najboljeg sporednog glumca. Film "Sinners" stigao je do četiri nagrade, a Majkl B. Džordan proglašen je najboljim glumcem.

Pogledajte video: Skandal na dodeli Oskara 2022