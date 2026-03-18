Turska modna influenserka Ašegul Eraslan pronađena je mrtva u svom domu

Turska modna influenserka Ašegul Eraslan pronađena je mrtva u svom domu u istanbulskoj četvrti Kagitane. Imala je 27 godina. Policija trenutno istražuje okolnosti njene smrti, prenosi portal People.

Prema navodima turskih medija, rodbina kreatorke sadržaja, koju prati više od 360 hiljada ljudi, otišla je do njenog stana nakon što nisu uspeli da stupe u kontakt sa njom. Pošto niko nije otvarao vrata, pozvali su policiju. Nakon što su organi reda ušli i pronašli je, medicinski tim je proglasio smrt na licu mesta. Telo je potom, po nalogu tužioca, prevezeno na sudsku obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Snimci kamera i ispitivanje glumca

Kasnije je Kancelarija za javnu bezbednost Kagitanea utvrdila da se influenserka vratila kući 11. marta nakon putovanja u Egipat, noseći svoj kofer, izvestio je Sozču. Snimci sigurnosnih kamera koje je pregledala policija navodno prikazuju glumca Sunaja Kurtuluša kako ulazi u stan Eraslanove sat vremena pre njene smrti, gde se kratko zadržao pre nego što je napustio zgradu. Policija ga je ispitala, a potom je pušten na slobodu.

Zvanično saopštenje advokata

U izjavi objavljenoj na Instagramu, advokati Kurtuluša rekli su da je "ispitivan samo u sklopu istrage i da je dao potrebne izjave nadležnim vlastima od samog početka postupka", ali da "nije bio na mestu incidenta u vreme kada se on dogodio". Takođe su kritikovali vesti koje ga prikazuju kao "glavnu uključenu stranu".

"Duboko smo ožalošćeni smrću Ašegul Eraslan. Molimo se za Božju milost nad njom i izražavamo saučešće njenoj porodici, rodbini i voljenima", dodali su glumčevi advokati.

Put do slave i poslednja objava

Eraslanova je postala poznata javnosti kada se pojavila u popularnoj turskoj modnoj emisiji "Ište benim stilim" (Işte Benim Stilim), što u prevodu znači "Ovo je moj stil", pre nego što je započela karijeru influenserke. Njena poslednja objava na Instagramu bila je 12. marta, kada je objavila fotografije i video-zapise sa onoga što je delovalo kao putovanje u Los Anđeles.

