Kim Kardašijan u zlatnoj haljini i visokim štiklama pala na Oskar afterpartiju

Kim Kardašijan doživela je neprijatan peh na jednoj od žurki posle Oskara, kada je izgubila ravnotežu u ekstremno visokim cipelama i završila na podu. Nezgoda se dogodila dok je išla na Vanity Fair oskarovski parti, a ceo trenutak podelila je i na društvenim mrežama.

Pala u zlatnim štiklama dok je išla na Vanity Fair žurku

Foto: tiktok/kimkardashian

Rijaliti zvezda i preduzetnica pojavila se u upečatljivoj zlatnoj kombinaciji, ali joj je odlazak na prestižni događaj zadao ozbiljne probleme. Kim je nosila zlatne cipele sa potpeticom od 20 cm i platformom od 10 cm, čija se cena procenjuje na oko 80 dolara.

Dok je pokušavala da hoda u njima, izgubila je oslonac i pala, a od težeg pada spasla ju je prolaznica koja je u tom trenutku nosila roze kutiju. U svemu joj je pomogao i član njenog glam tima, koji ju je pridržao.

Pre izlaska priznala da je nervozna

Kim Kardašijan u zlatnoj haljini i visokim štiklama pala na Oskar afterpartiju Foto: tiktok/kimkardashian

Kim Kardašijan, osnivačica brenda SKIMS, za ovu priliku nosila je uz telo pripijenu dugu zlatnu Guči haljinu, ali je bilo očigledno da se u kombinaciji jedva kreće.

Još pre nego što je krenula, u hotelskoj sobi priznala je svom timu da nije sasvim sigurna kako će sve proći.

„Nervozna sam zbog crvenog tepiha.“

Potom je upitala:

„Pitam se da li ova cipela treba da bude zategnutija?“

„Izvinite, izvinite! Moj članak...“

Dok je nesigurno koračala, u jednom trenutku je izgubila ravnotežu i povikala:

„Izvinite, izvinite! Moj članak...“

Odmah zatim pokušala je da proveri da li se povredila.

„Sačekajte, da probam da hodam na njemu.“

Posle toga je dodala:

„Je***... Ta jadna gospođa. Zgrabila sam je.“

A onda i:

„Uhvatila sam kutiju te starije žene.“

Ubrzo je zaključila i da bi problem možda mogao da bude u samoj obući.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala na crvenom tepihu:

Kim Kardašijan u zlatnoj haljini i visokim potpeticama na Vanity Fair Oscar žurki

„Mislim da moramo da zategnemo levu cipelu.“

Fanovi odmah reagovali na neprijatan trenutak Nakon što je objavila snimak, usledili su brojni komentari pratilaca, a mnogi su najviše pažnje posvetili upravo padu.

„O, Bože… pad.“

„Da li ti je članak dobro?“

„Kim Kardašijan jedva hoda u tim cipelama i toj haljini. Hod je baš lud.“

Video: Vežbe Kim Karadašijan